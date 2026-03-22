Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Στα χέρια των Αρχών δύο 17χρονοι - Μία σύλληψη, μία προσαγωγή

Προσήχθησαν στις Αρχές δύο 17χρονοι για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή που εντοπίστηκε νεκρός φέροντας τραύματα από πολλαπλές μαχαιριές σε είσοδο σπιτιού στην περιοχή των Καμινάδων στην Καρδίτσα, το μεσημέρι της Κυριακής (22/3).

Ο ένας εκ των προσαχθέντων ομολόγησε το έγκλημα και οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ ο δεύτερος, δεν φαίνεται να έχει παραδεχθεί ακόμη την εμπλοκή του στη δολοφονία και παραμένει υπό καθεστώς προσαγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, ο πρώτος δράστης έχει καταγωγή από την Καρδιτσομαγούλα και ο δεύτερος, φερόμενος ως δράστης, από το Καλλιφώνι. Σε βάρος του δεύτερου εκκρεμούν δύο δικαστήρια για οπαδική βία και ναρκωτικά.

Οι δύο νεαροί φέρεται να είχαν φιλονικήσει με το θύμα για υπόθεση που σχετίζεται με ναρκωτικά, κάτι που φαίνεται να οδήγησε στην αιματηρή επίθεση.

Υπενθυμίζεται, ότι κάμερα είχε καταγράψει δύο άτομα να απομακρύνονται από το σημείο της δολοφονίας τρέχοντας, «φωτογραφίζοντάς» τους ως πιθανούς δράστες.

Κατά την κατάθεσή του στις Αρχές ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, έξω από το οποίο βρέθηκε νεκρός ο 51χρονος ανέφερε ότι του είχε παραχωρήσει τον χώρο για ένα βράδυ, προκειμένου να συναντηθεί με μία γυναίκα.

