Έγκλημα στην Καρδίτσα: Οι οικονομικές διαφορές που οδήγησαν στο έγκλημα - Τι ισχυρίζεται ο 17χρονος

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (22/3) στην περιοχή των Καμινάδων στην Καρδίτσα, όταν 51χρονος τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός φέροντας τραύματα από πολλαπλές μαχαιριές έξω από είσοδο σπιτιού.

Κάμερα που κατέγραψε την επίθεση δείχνει δύο άτομα να απομακρύνονται από το σημείο τρέχοντας, «φωτογραφίζοντας» δύο πιθανούς δράστες.

Το 51χρονο θύμα

Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

Το απόγευμα της Κυριακής (22/3) προσήχθη στις Αρχές ένας 17χρονος ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα και συνελήφθη. Ο δράστης ανέφερε ότι είχε και συνεργό έναν συνoμίληκό του, ο οποίος προσήχθη λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τον 17χρονο καθ'ομολογίαν δράστη, οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα στον ίδιο και το θύμα οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η Αστυνομία αναζητά δύο ακόμη άτομα, τα οποία φαίνεται να ανέμεναν τους δράστες την στιγμή της δολοφονίας.

Ο πρώτος δράστης έχει καταγωγή από την Καρδιτσομαγούλα και ο δεύτερος, φερόμενος ως δράστης, από το Καλλιφώνι. Σε βάρος του δεύτερου εκκρεμούν δύο δικαστήρια για οπαδική βία και ναρκωτικά.

Το ερωτικό ραντεβού που κατέληξε σε τραγωδία

Κατά την προσαγωγή του στις Αρχές, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έξω από το οποίο σημειώθηκε η δολοφονία, υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει τον χώρο στο θύμα για εκείνο το βράδυ μόνο, προκειμένου να συναντηθεί με μία γυναίκα.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.

