Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της

Η δημόσια καταγγελία του πρώην super model για την λεκτική και σωματική κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο εκβιασμός στην κόρη της και η απόφασή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη

Ανθή Κουρεντζή

 Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα

Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα «σπάει» τη σιωπή της και μιλά πρώτη φορά ανοιχτά για την σωματική και λεκτική κακοποίηση που δέχθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό του, Αράμ Οχανιάν.

Ο εφιάλτης για το 54χρονο super model συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αφού όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram, ο άνδρας αυτός χρησιμοποιεί την κόρη τους, Νίνα «ως εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού» για να της αφαιρέσει την επιμέλεια.

Η ίδια βρίσκει το θάρρος να μιλήσει έπειτα από χρόνια σιωπής, αποκαλύπτοντας ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της Αντριάνα Σκλεναρίκοβα:

«Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Νίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων από εκείνον που παραμένει σύζυγός μου. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ διακριτικά και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημόσιας σφαίρας» έγραψε στην ανάρτησή της στις 23 Μαρτίου.

Σήμερα, αντλώντας θάρρος από όσες μίλησαν πριν από εμένα, δεν θέλω πλέον να σιωπώ. Διέφυγα από τη βία, όμως με καταδιώκει τη στιγμή που προσπαθώ να ξαναχτίσω τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να σιωπώ όταν η κόρη μου γίνεται εργαλείο χειρισμών και διαδικασιών που αποσκοπούν στο να με ταπεινώσουν, να με πλήξουν και να μου αφαιρέσουν, με κάθε μέσο, την έως τώρα εναλλασσόμενη επιμέλεια».

Επιλέγω να σπάσω τη σιωπή μου και να προσφύγω στη Δικαιοσύνη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη. Να μιλήσω. Να τολμήσω. Να πω. Και να αποδείξω. Για εμένα. Για την κόρη μου».

https://www.instagram.com/p/DWOKQYzDKPk/

