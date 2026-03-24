Βασίλης Καρράς: Συγκινεί το τραγούδι που κυκλοφόρησε, δυόμιση χρόνια από τον θάνατό του

Ένα νέο τραγούδι του Βασίλη Καρρά ήρθε στο φως της δημοσιότητας, σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατό του, προκαλώντας συγκίνηση στους θαυμαστές του.

Το κομμάτι με τίτλο «Η δική μου πατρίδα» κυκλοφόρησε από την οικογένεια και τη δισκογραφική του εταιρεία, καθώς είχε ηχογραφηθεί πριν από τον θάνατό του αλλά δεν πρόλαβε να συμπεριληφθεί σε κάποιον δίσκο.

Πρόκειται για ένα τραγούδι στο χαρακτηριστικό λαϊκό ύφος του αγαπημένου ερμηνευτή, με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και αναφορά στη Μακεδονία.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού έγινε δεκτή με θερμή ανταπόκριση από το κοινό, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα συγκινητική ερμηνεία, που αποκτά ξεχωριστή σημασία μετά την απώλειά του.

«Ο Βασίλης είχε μεγάλη παρακαταθήκη»

Σε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤ1», ο αδερφός του, Δαμιανός είχε αποκαλύψει πως υπάρχουν κι άλλα ακυκλοφόρητα τραγούδια που είναι έτοιμα.

«Ο Βασίλης είχε μεγάλη παρακαταθήκη! Γραμμένα τραγούδια στο συρτάρι του, με τους στίχους και τη μουσική τους, καταχωρημένα όλα. Έπειτα από συμφωνία της νύφης μου με την εταιρεία, θα κυκλοφορήσουν τα συγκεκριμένα. Και μάλιστα, υπάρχουν κι άλλα πολλά ακόμη κομμάτια! Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που κυκλοφορούν τα τραγούδια του. Ο Βασίλης δεν ξεχνιέται με τίποτα! Είμαι πάντα υπερήφανος για εκείνον. Είχε προνοήσει για το τι θα γίνει ακόμη και μετά τον θάνατό του. Από εμένα ο αδερφός μου δεν έφυγε ποτέ. Είναι πάντα μέσα στο μυαλό και την καρδιά μου!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

