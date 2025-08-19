Κι όμως, ο ρομαντισμός δεν πέθανε: Νεαρός στη Θεσσαλονίκη κάνει καντάδα στην αγαπημένη του με Καρρά

Ένα πολύ όμορφο και ασυνήθιστο για την εποχή πλέον περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν νεαρός αποφάσισε να κάνει καντάδα στην αγαπημένη του.

Μάλιστα, στην προσπάθειά του δεν ήταν μόνος του καθώς στο σημείο είχαν μαζευτεί αρκετοί φίλοι του, μερικοί κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Σοφία σε αγαπώ», άλλοι βοηθούσαν με την ατμόσφαιρα καθώς είχαν ανάψει πυρσούς, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που έκαναν «δεύτερες», εμψυχώνοντας τον φίλο τους να τραγουδήσει για την αγαπημένη του.

Το τραγούδι που επέλεξε ο νεαρός για την περίσταση δεν ήταν άλλο από την μεγάλη επιτυχία του αείμνηστου Βασίλη Καρρά, «Νύχτα Ξελογιάστρα» για να κερδίσει την καρδιά της... Σοφίας.

Άγνωστο παραμένει όμως το γεγονός αν η καντάδα του νεαρού είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς από το σύντομο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου η Σοφία, δεν βγαίνει έστω στο μπαλκόνι για να ανταποκριθεί θετικά ή να απαντήσει με μια... λεκάνη γεμάτη με νερό όπως έκανα τα παλιά τα χρόνια.

Όπως και να έχει αυτή η κίνηση του νεαρού αποδεικνύει πως και οι νεότερες γενιές ακολουθούν το παράδειγμα των μεγαλύτερων σε ορισμένα πράγματα και πως ο ρομαντισμός δεν έχει εκλείψει πλήρως!