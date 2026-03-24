Νέο βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή του Alan Ritchson - «Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα»

Νέο υλικό από την συμπλοκή του διάσημου ηθοποιού με τον γείτονά του κάνει το γύρο του διαδικτύου

Νέο βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή του Alan Ritchson - «Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα»
Νέο βίντεο από τη βίαιη συμπλοκή του Alan Ritchson με τον γείτονά του κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο πρωταγωνιστής του «Reacher» φαίνεται να έχει καταγράψει το περιστατικό μέσω bodycam που ήταν τοποθετημένη στο στήθος του.

Το τρίλεπτο βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok την Τρίτη (24/3).

Το βίντεο ξεκινά με τον γείτονα, Ronnie Taylor, να πετάγεται στη μέση του δρόμου, προσπαθώντας να εμποδίσει τον Alan Ritchson και τα παιδιά του να συνεχίσουν να οδηγούν τις μοτοσικλέτες τους — κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο ηθοποιός να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από το όχημα.

«Έβαλες σε κίνδυνο την ασφάλειά μου!» ακούγεται να του λέει ο 43χρονος ηθοποιός, ενώ ο Taylor επιμένει ότι έχει ήδη καλέσει την αστυνομία. «Οδηγούσες στη γειτονιά σαν τρελός! Υπάρχουν παιδιά εδώ γύρω», απαντά ο γείτονας, με τους δύο άνδρες να λογομαχούν.

Σε κάποια στιγμή, ο Ritchson τον ρωτά αν είναι μεθυσμένος, καθώς η ένταση κλιμακώνεται.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ανεβαίνει ξανά στη μηχανή του και μαρσάρει επανειλημμένα, ζητώντας από τον Taylor να φύγει από τη μέση. Εκείνος, όμως, αρνείται και, σύμφωνα με το βίντεο, σπρώχνει τόσο τη μηχανή όσο και τον ίδιο τον Ritchson δύο φορές.

Αυτό φαίνεται να είναι το σημείο καμπής: ο ηθοποιός τον ρίχνει στο έδαφος και ακολουθεί σωματική επίθεση με χτυπήματα και κλωτσιές, ενώ τα παιδιά του παρακολουθούν από τις δικές τους μηχανές.

«Μείνε κάτω!» ακούγεται να φωνάζει.

Όταν ο Taylor σηκώνεται, φωνάζει: «Όλα είναι καταγεγραμμένα! Με χτυπάς μπροστά στην κάμερα!», πριν ο Ritchson αποχωρήσει με τη μηχανή του.

Σύμφωνα με πηγές των αρχών, υπάρχει ενεργή έρευνα για το περιστατικό, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στη γειτονιά του ηθοποιού στο Τενεσί.

Ο Taylor, μιλώντας στο TMZ, υποστήριξε ότι ζήτησε από τον Ritchson και τα παιδιά του να σταματήσουν την επικίνδυνη οδήγηση και τα δυνατά μαρσαρίσματα πριν κάποιος τραυματιστεί.

Παραδέχτηκε ότι τον έσπρωξε δύο φορές, ισχυριζόμενος όμως ότι στη συνέχεια δέχτηκε επίθεση: «Με χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού και έπεσα στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευτώ», ανέφερε, δημοσιεύοντας και φωτογραφία με τραυματισμούς στο πρόσωπο.

Από την άλλη πλευρά, το περιβάλλον του ηθοποιού υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τον καβγά, αλλά αντέδρασε αφού δέχτηκε επίθεση από τον γείτονά του.

Μία ημέρα μετά, ο Alan Ritchson προκάλεσε εντύπωση με μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram, παραθέτοντας φράση του Ναπολέοντα: «Μην διακόπτεις ποτέ τον εχθρό σου όταν κάνει λάθος».

https://www.instagram.com/reel/DWQDLtBDH3J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

