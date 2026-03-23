Σάλος στο Χόλιγουντ: Ο Άλαν Ρίτσον έδειρε τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του (video)

Ο ηθοποιός του "Reacher", Άλαν Ρίτσον, φέρεται να ενεπλάκη σε επεισόδιο βίας με γείτονα του στο Νάσβιλ του Τενεσί, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινότητα. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τον Ritchson να συγκρούεται με έναν άνδρα, ενώ δύο παιδιά, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι τα δικά του, παρακολουθούν από κοντινές μοτοσυκλέτες.

Ο φερόμενος θύτης, Ρόνι Τέιλορ, δήλωσε στο TMZ ότι όλα ξεκίνησαν το Σάββατο, όταν ο Ritchson οδηγούσε τη πράσινη μοτοσυκλέτα του σε μια ήσυχη γειτονιά του Νάσβιλ, με μεγάλη ταχύτητα κάνοντας θόρυβο ενοχλώντας τους κατοίκους. Ο Τέιλορ παραδέχεται ότι έκανε χειρονομία στον ηθοποιό, ενώ ισχυρίζεται ότι ο Ρίτσον ανταπέδωσε.

Το περιστατικό συνεχίστηκε την Κυριακή το μεσημέρι, όταν ο Ρίτσον πέρασε ξανά από τη γειτονιά, αυτή τη φορά με τα δύο παιδιά σε δικές τους μοτοσυκλέτες. Σύμφωνα με τον Τέιλορ, όταν του ζήτησε να σταματήσει, η κατάσταση ξέφυγε και ο Ρίτσον τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον κλότσησε.

Ο Τέιλορ ισχυρίζεται ότι ο Ρίτσον έπεσε από τη μοτοσυκλέτα, σηκώθηκε και προσπάθησε να τον εκδιώξει, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Σύμφωνα με τον Τέιλορ, δέχτηκε τουλάχιστον τέσσερα χτυπήματα ενώ βρισκόταν στο έδαφος, με αποτέλεσμα μώλωπες και πρήξιμο, χωρίς όμως να επισκεφθεί νοσοκομείο.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν στο TMZ ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, αλλά δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε δήλωση από τους εκπροσώπους του Άλαν Ρίτσον.