Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 5 Ιανουαρίου -Εργαστήριο Σεναρίου και Σκηνοθεσίας Oxbelly

Το Oxbelly είναι μια ετήσια συνάντηση κινηματογραφιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2015 στην Costa Navarino της Μεσσηνίας με πρωτοβουλία του παραγωγού Χρήστου Β. Κωνσταντακόπουλου της Faliro House (THE LOBSTER, THE FOUNDER). Στόχος του Oxbelly είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο νέοι κινηματογραφιστές θα μπορέσουν να απελευθερώσουν το δημιουργικό τους όραμα και να το εξελίξουν περαιτέρω. Τα εργαστήρια, οι ομιλίες και λοιπές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Oxbelly, πέραν της πρόσβασης σε εξειδικευμένη εκπαίδευση στο πεδίο του κινηματογράφου, δίνουν επιπλέον την ευκαιρία στους νέους κινηματογραφιστές να έρθουν σε επαφή με ομότεχνούς τους από τη διεθνή κοινότητα.



Το Εργαστήριο Σεναρίου και Σκηνοθεσίας Oxbelly (Oxbelly Screenwriters & Directors Lab) τελεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της σκηνοθέτιδος Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη (CΗΕVALIER, ATTENBERG). Προσφέρει σε 8 έως 10 κινηματογραφιστές απ΄όλο τον κόσμο την ευκαιρία να δουλέψουν τα σενάρια της πρώτης ή δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας τους, και να σκηνοθετήσουν μία σκηνή της επιλογής τους, μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας 10 ημερών, στο μαγευτικό τόπο της Μεσσηνίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Εργαστηρίου, στο πλάι των συμμετεχόντων βρίσκονται διεθνώς καταξιωμένοι κινηματογραφιστές. Αυτοί μέσα από κατ’ ιδίαν συνεργασίες και masterclasses, τους παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση κατά τη δημιουργική διαδικασία της συγγραφής.

GALLERY 01











Για το 2019, Σύμβουλοι Σεναρίου ήταν οι: Michael Almereyda (HAMLET), Paul Thomas Anderson (PHANTOM THREAD), Jonas Carpignano (A CIAMBRA), Lisa Cholodenko (OLIVE KITTERIDGE), Willem Dafoe (AT ETERNITY'S GATE), Greg Daniels (THE OFFICE), Naomi Foner (RUNNING ON EMPTY), Nick Kroll (BIG MOUTH), Lucrecia Martel (ZAMA), Dee Rees (MUDBOUND), Olivier Père (Executive director, Arte France Cinema & director of film acquisitions, ARTE France), João Pedro Rodrigues (THE ORNITHOLOGIST), Tarik Saleh (THE NILE HILTON INCIDENT), Εύα Στεφανή (AΚΡΟΠΟΛΙΣ) και Jim Taylor (JULIET, NAKED). Tα ονόματα των Creative Advisors για το 2020 θα ανακοινωθούν τον προσεχή Ιούνιο.

Το Οxbelly κάνει ανοιχτή πρόσκληση (open call) για αιτήσεις από την Ελλάδα. Η κατάθεση αιτήσεων του πρώτου κύκλου αξιολόγησης θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 5 Ιανουαρίου!

Οι υποψήφιοι των οποίων τα σενάρια θα περάσουν στον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης, θα ενημερωθούν μέσω email τον Φεβρουάριο 2020.



Για περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.