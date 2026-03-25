25η Μαρτίου: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εμφανίστηκε πρώτος στη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρήλασε με στελέχη και εθελοντές και των τριών Τομέων του, κερδίζοντας το χειροκρότημα των επισήμων και του κόσμου που βρέθηκε στο Σύνταγμα για να τιμήσει την εθνική επέτειο

25η Μαρτίου: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εμφανίστηκε πρώτος στη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός άνοιξε κι εφέτος τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, γεμίζοντας με συγκίνηση και υπερηφάνεια τις απανταχού ερυθροσταυρίτισσες και ερυθροσταυρίτες που μάχονται καθημερινά με όλες τους τις δυνάμεις για να προσφέρουν βοήθεια στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Στην παρέλαση παρευρέθησαν ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός και ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Γεώργιος Σκούμας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο αρχαιότερος ανθρωπιστικός οργανισμός της χώρας, παρήλασε με στελέχη και εθελοντές και των τριών Τομέων του (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών), κερδίζοντας το ζεστό χειροκρότημα των επισήμων και του κόσμου που βρέθηκε στο Σύνταγμα για να τιμήσει την εθνική επέτειο.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ανέφερε ότι «ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και αποδίδει την δέουσα τιμή στους ήρωες και τις ηρωίδες που θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας από τον τουρκικό ζυγό.

Οι αγώνες και η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του αρχαιότερου ανθρωπιστικού και εθελοντικού Οργανισμού της χώρας μας, με έτος ίδρυσης το 1877,
πηγάζουν από τα βάθη της ελληνικής ιστορίας και ακολουθούν με συνέπεια και αποφασιστικότητα τα ύψιστα γεγονότα – σταθμούς της πορείας του έθνους.

Σήμερα, ο Ερυθροσταυρισμός, μία καταλυτική και μεγαλόπνοη ενόραση ανθρωπισμού και εποποιίας, εξακολουθεί να αποτελεί τη ρηξικέλευθη και μεγαλειώδη ιδεολογική διακήρυξη κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας των αδυνάτων, ενώνοντας
δυναμικά τις προσπάθειες των ανθρώπων στην καταπολέμηση του πόνου και της δυστυχίας».

