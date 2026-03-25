Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

Πώς λειτουργεί η επαναστατική εφεύρεση και ποια η χρησιμότητά της

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο ρομποτικός εξωσκελετός

Επιστήμονες στην Κίνα έχουν αναπτύξει ένα ρομπoτικό εξωσκελετό, που μετατρέπει τους ανθρώπους σε «βιονικούς κενταύρους», προσθέτοντας δύο επιπλέον μηχανικά πόδια πίσω από το σώμα τους.

Πώς λειτουργεί ο επαναστατικός εξωσκελετός

Το σύστημα δημιουργεί ουσιαστικά ένα υβρίδιο ανθρώπου-ρομπότ που κινείται με τέσσερα πόδια, όπως τα μυθικά πλάσματα που είναι μισά άλογα και μισά άνθρωποι.

Ο εξωσκελετός, που αναπτύχθηκε από μια ομάδα του Πανεπιστημίου Επιστημών και Τεχνολογίας στην πόλη Σενζέν, έχει σχεδιαστεί για να συμβαδίζει με τον χρήστη, αναλαμβάνοντας παράλληλα μέρος του βάρους που συνήθως μεταφέρεται σε ένα σακίδιο.

Η ομάδα πίσω από το ρομπότ, με επικεφαλής τους Zhixin Tu, Yihao Jiang και Chenglong Fu, αναφέρει: «Το ρομπότ Κένταυρος αποτελείται από δύο ανεξάρτητα ρομποτικά πόδια τριών βαθμών ελευθερίας και έναν ρομποτικό κορμό, που συνδέονται με τον άνθρωπο μέσω ενός παθητικού ελαστικού μηχανισμού».

«Αυτή η διάταξη βελτιστοποιεί την κατανομή του κατακόρυφου φορτίου και ασκεί οριζόντια δύναμη προς τα εμπρός που δρα μέσω του κέντρου βάρους του ατόμου κατά τη βάδιση. Η αλληλεπίδραση βασίζεται στην ελαστικότητα», αναφέρει η επιστημονική ομάδα.

Τα ρομποτικά πόδια κινούνται παράλληλα με τον χρήστη, μοιράζοντας το φορτίο και βοηθώντας στην κίνηση προς τα εμπρός.

Η ομάδα προσθέτει: «Τα αποτελέσματα της πειραματικής αξιολόγησης καταδεικνύουν ότι το ρομπότ Κένταυρος προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις διαφορετικές κατευθύνσεις και ταχύτητες της ανθρώπινης βάδισης, ενώ συνεργάζεται αρμονικά με τον άνθρωπο για να διανύει ποικίλες αποστάσεις»

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εξωσκελετικά συστήματα, τα οποία συνδέονται απευθείας στα πόδια του χρήστη, το νέο σύστημα λειτουργεί ως ένα ξεχωριστό ρομποτικό ζεύγος άκρων που συνδέεται με τον χρήστη μέσω μιας ελαστικής διεπαφής που φοριέται στην πλάτη.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι αυτό επιτρέπει στο ρομπότ να αναλάβει μεγάλο μέρος του φορτίου, ενώ ο άνθρωπος παραμένει υπεύθυνος για την ισορροπία και την κίνηση. Οι δοκιμές έδειξαν ότι το σύστημα μπορεί να μειώσει σημαντικά την προσπάθεια που απαιτείται για τη μεταφορά βαρέων αντικειμένων.

Όταν οι συμμετέχοντες μετέφεραν φορτίο περίπου 20 κιλών, η μεταβολική τους κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά περίπου 35%, ενώ η πίεση στα πόδια μειώθηκε κατά περίπου 52% σε σύγκριση με το περπάτημα χωρίς βοήθεια.

Δημιουργεί ένα υβριδικό σύστημα βάδισης, στο οποίο τα ρομποτικά πόδια παρέχουν τόσο πρόωση όσο και στήριξη βάρους.

Όταν το φορτίο είναι ελαφρύτερο, η σύνδεση παραμένει σχετικά σταθερή, βοηθώντας τον χρήστη και το ρομπότ να διατηρούν τον συντονισμό τους. Καθώς το φορτίο αυξάνεται, το σύστημα γίνεται πιο ευέλικτο, επιτρέποντας στα ρομποτικά πόδια να απορροφούν μεγαλύτερο μέρος της δύναμης και να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης επικεντρώνεται στον χειρισμό και στη διατήρηση της ισορροπίας, ενώ το ρομπότ αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της μηχανικής εργασίας που απαιτείται για τη μετακίνηση του φορτίου.

Η ομάδα ανέπτυξε επίσης συστήματα σχεδιασμού κίνησης και ελέγχου, ώστε τα ρομποτικά πόδια να μπορούν να προσαρμόζονται στην ταχύτητα και την κατεύθυνση κίνησης του χρήστη.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονης αστάθειας, η Ελλάδα είναι πυλώνας δημοκρατίας, ειρήνης, ελευθερίας και διεθνούς νομιμότητας»

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο Ιράν το «σχέδιο 15 σημείων» Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου - «Συνομιλίες για εκεχειρία πιθανόν στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο», λέει ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει την Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο: Τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν

15:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Πρόστιμο $375 εκατ. στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

14:40ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

14:32ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εμφανίστηκε πρώτος στη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας

14:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ψυχή του Ελληνισμού η 25η Μαρτίου»

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Μονιασμένοι και με ευθύνη ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821

14:04ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Έκπληξη με Αντετοκούνμπο - Ομάδα κινείται δυνατά για την απόκτησή του

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

25η Μαρτίου: Η Σαουδική Αραβία τίμησε την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για Ανεξαρτησία

13:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Αποκαλύψεις για διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων -Συλλήψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Aθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Μύκονος, ντέρμπι Δικέφαλων και Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας»

15:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

13:28ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα στιγμιότυπα της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα μέσα από τον φακό του Newsbomb

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

14:40ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Παιδιά στον Πύργο παρήλασαν με μαύρες κορδέλες στη μνήμη συμμαθητή τους

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

14:46ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: 82χρονη μαθήτρια πρώτης Λυκείου παρέλασε περήφανα στην Ρόδο

13:12ΕΘΝΙΚΑ

Η Επανάσταση πριν την 25η Μαρτίου 1821: Πώς ξεκίνησε ο Αγώνας για την Ελευθερία

14:32ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσίασαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην παρέλαση

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Πώς θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες του Απριλίου

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο Ιράν το «σχέδιο 15 σημείων» Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου - «Συνομιλίες για εκεχειρία πιθανόν στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο», λέει ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ