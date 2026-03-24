Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα στη χώρα, το λεγόμενο «Flyover» της Θεσσαλονίκης, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει οριστική λύση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης.

Το Flyover είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας που κατασκευάζεται πάνω από τον υφιστάμενο Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν νέο οδικό άξονα που θα λειτουργεί παράλληλα με τον σημερινό δρόμο, αποσυμφορώντας την κυκλοφορία.

Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί σημαντικά η χωρητικότητα του Περιφερειακού, να μειωθούν οι καθυστερήσεις και τα μποτιλιαρίσματα και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με την ολοκλήρωσή του, η δυνατότητα εξυπηρέτησης οχημάτων εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί, από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα ανά ώρα.

Τα έργα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023 και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το Flyover αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία την άνοιξη του 2027.

