Μητσοτάκης για το flyover: Μιλάμε για τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων

Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα έργα του flyover, όπου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο εργοτάξιο του Flyover στη Θεσσαλονίκη, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουγός επισκέφθηκε και το ΕΚΕΤΑ, όπου δήλωσε πως η έρευνα με μεγάλο βαθμό καινοτομίας στην Ελλάδα έχει πολύ πρακτικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το εργοτάξιο του Flyover και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο κατασκευής του Flyover, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ Ντίνο Μπενρουμπή, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του ομίλου AVAX Αντώνη Μιτζάλη και τον Διευθυντή του έργου Νίκο Κουταβά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών για την ανέγερση της υπερυψωμένης λεωφόρου, μήκους 13 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες και τρεις νέες σήραγγες.

Eurokinissi

Η υλοποίηση του έργου υπερβαίνει πλέον το 50% και η αποπεράτωση αναμένεται προς τα μέσα του 2027. Στόχος είναι το Flyover να προστεθεί σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων στις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, με αιχμή την κατασκευή του Μετρό και τον διπλασιασμό του στόλου των αστικών λεωφορείων, για την ουσιαστική βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη.

Eurokinissi

Eurokinissi

Στο τέλος της επίσκεψής του στο εργοτάξιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο, όμως να συγχαρώ πρωτίστως τις κατασκευαστικές εταιρείες και να ευχαριστήσω και τους Θεσσαλονικείς για την υπομονή τους.

Νομίζω ότι όσοι περνούν από το εργοτάξιο αυτό βλέπουν την ταχύτητα με την οποία υλοποιείται το έργο. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί, περίπου σε έναν χρόνο και κάτι από τώρα, οι Θεσσαλονικείς θα πουν “χαλάλι, άξιζε την ταλαιπωρία”.

Είναι πραγματικά μία πολύ σημαντική παρέμβαση, ένας αστικός αυτοκινητόδρομος δωρεάν, ο οποίος θα διευκολύνει ουσιαστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, θα προστεθεί στο Μετρό το οποίο επεκτείνεται πια και εντός των επόμενων μηνών θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά.

Οπότε, θα μας βλέπετε συχνά εδώ. Θα περνάμε τακτικά από τα εργοτάξια και θα βλέπουμε την πρόοδο. Ειδικά αυτό εδώ το κομμάτι -το έβλεπα στην τηλεόραση και λέω ότι αφού έρχομαι πρέπει να το επισκεφθώ- πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό.

Αποδεικνύεται και κάτι ακόμα: ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες δεν υπολείπονται σε τίποτα των καλύτερων εταιρειών του κόσμου και μπορούν να φέρουν εις πέρας εξαιρετικά περίπλοκα τεχνικά έργα».

Η Ελλάδα στην αιχμή της τεχνολογικής προόδου - Σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, που αποτελεί μέρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), όπου είχε την ευκαιρία να δει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Η εφαρμογή, που αξιοποιείται σε συνεργασία με την Google για πρώτη φορά στην Ευρώπη, συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της αξιολόγησης σημείων κατά μήκος του οδικού δικτύου, διευκολύνει τη ροή της κίνησης στους δρόμους αναλύοντας δεδομένα ώστε να προβλέψει τυχόν συμφόρηση ακόμα και μία ώρα πρωτύτερα, και συνεισφέρει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οχημάτων, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Eurokinissi

Eurokinissi