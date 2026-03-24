Μητσοτάκης για το flyover: Μιλάμε για τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων

Η έρευνα με μεγάλο βαθμό καινοτομίας στην Ελλάδα έχει πολύ πρακτικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, δήλωσε ο πρωθυπουργός από το ΕΚΕΤΑ

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο εργοτάξιο του Flyover στη Θεσσαλονίκη, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα έργα του flyover, όπου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο εργοτάξιο του Flyover στη Θεσσαλονίκη, Τρίτη 24 Μαρτίου 2026. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)
Νωρίτερα, ο πρωθυπουγός επισκέφθηκε και το ΕΚΕΤΑ, όπου δήλωσε πως η έρευνα με μεγάλο βαθμό καινοτομίας στην Ελλάδα έχει πολύ πρακτικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το εργοτάξιο του Flyover και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο κατασκευής του Flyover, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ Ντίνο Μπενρουμπή, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του ομίλου AVAX Αντώνη Μιτζάλη και τον Διευθυντή του έργου Νίκο Κουταβά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών για την ανέγερση της υπερυψωμένης λεωφόρου, μήκους 13 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους, οκτώ νέες γέφυρες και τρεις νέες σήραγγες.

Η υλοποίηση του έργου υπερβαίνει πλέον το 50% και η αποπεράτωση αναμένεται προς τα μέσα του 2027. Στόχος είναι το Flyover να προστεθεί σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων στις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, με αιχμή την κατασκευή του Μετρό και τον διπλασιασμό του στόλου των αστικών λεωφορείων, για την ουσιαστική βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη.

Στο τέλος της επίσκεψής του στο εργοτάξιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο, όμως να συγχαρώ πρωτίστως τις κατασκευαστικές εταιρείες και να ευχαριστήσω και τους Θεσσαλονικείς για την υπομονή τους.

Νομίζω ότι όσοι περνούν από το εργοτάξιο αυτό βλέπουν την ταχύτητα με την οποία υλοποιείται το έργο. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί, περίπου σε έναν χρόνο και κάτι από τώρα, οι Θεσσαλονικείς θα πουν “χαλάλι, άξιζε την ταλαιπωρία”.

Είναι πραγματικά μία πολύ σημαντική παρέμβαση, ένας αστικός αυτοκινητόδρομος δωρεάν, ο οποίος θα διευκολύνει ουσιαστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, θα προστεθεί στο Μετρό το οποίο επεκτείνεται πια και εντός των επόμενων μηνών θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά.

Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής.

Οπότε, θα μας βλέπετε συχνά εδώ. Θα περνάμε τακτικά από τα εργοτάξια και θα βλέπουμε την πρόοδο. Ειδικά αυτό εδώ το κομμάτι -το έβλεπα στην τηλεόραση και λέω ότι αφού έρχομαι πρέπει να το επισκεφθώ- πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό.

Αποδεικνύεται και κάτι ακόμα: ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες δεν υπολείπονται σε τίποτα των καλύτερων εταιρειών του κόσμου και μπορούν να φέρουν εις πέρας εξαιρετικά περίπλοκα τεχνικά έργα».

Η Ελλάδα στην αιχμή της τεχνολογικής προόδου - Σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, που αποτελεί μέρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), όπου είχε την ευκαιρία να δει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Η εφαρμογή, που αξιοποιείται σε συνεργασία με την Google για πρώτη φορά στην Ευρώπη, συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της αξιολόγησης σημείων κατά μήκος του οδικού δικτύου, διευκολύνει τη ροή της κίνησης στους δρόμους αναλύοντας δεδομένα ώστε να προβλέψει τυχόν συμφόρηση ακόμα και μία ώρα πρωτύτερα, και συνεισφέρει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των οχημάτων, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης.

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

13:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης -Παναγιώτης Χαρίτος: Εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες -Η πραγματικότητα των Ρομά στην Ελλάδα

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Συνετρίβη drone που προερχόταν από την Ουκρανία

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίψαμε 131 αμερικανικά drones από την αρχή του πολέμου - Πλάνα στη δημοσιότητα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων: «Δίκαιη δίκη σε υποβαθμισμένη αίθουσα δεν μπορεί να υπάρξει»

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα Half Marathon 9 & 10 Μαΐου - Για να μην πεις: «Έπρεπε να ήμουν και εγώ εκεί!»

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Πιο κοντά στην κατασκευή υποβρυχίων και επιφανειακών πλοίων στην Ελλάδα

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Διώξεις για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, «γιος της Επανάστασης» και πρόεδρος του κοινοβουλίου που «πρακτικά ηγείται του Ιράν»

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

12:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Καινούργιες ευκαιρίες για 40 οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαρακάκης για δίκη Τεμπών: Η αίθουσα θα ήταν κατάλληλη για εκδήλωση μπαλέτου παιδιών νηπιαγωγείου

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Εντοπίστηκαν τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού - Τα μέτρα που εφαρμόζονται

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραν φωτιά» τα στοιχήματα για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος – Οι… εμπιστευτικές πληροφορίες

12:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

12:11LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 15χρονη κόρη της, Léonie Cassel για τη Vogue

12:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στην πρωινή ζώνη – Ενημέρωση ή ψυχαγωγία;

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το flyover: Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Η ημερομηνία - στόχος για το τέλος του πολέμου - Συμφωνία Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για διαπραγμάτευση

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα λόγω εργασιών

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

12:36LIFESTYLE

Το νέο βίντεο της Τούνη με τα «επιτεύγματά» της προκαλεί αντιδράσεις - «Έτσι νιώθω που έχω καταφέρει όλα αυτά στα 32 μου»

08:13ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

12:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρειος Πάγος για δίκη Τεμπών: Αγανακτισμένοι απειλούν τη ζωή δικαστών, κάποιοι είχαν στόχο να καταστεί ανέφικτη η εκδίκαση - Οι εξηγήσεις για την αίθουσα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Άρχισε να μου λέει ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και με ρώτησε αν έχω κι εγώ τα ίδια συναισθήματα...»: Η κατάθεση της ανήλικης για την παρενόχληση από τον καθηγητή στην Κόρινθο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Καιρός με δύο πρόσωπα την 25η Μαρτίου – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

10:23ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ασπίδα του Αχιλλέα προετοιμασία για σύγκρουση με Τουρκία - Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια»: Πώς σχολιάζει ο Τουρκικός τύπος την ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

12:19ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αθώος και κακώς κρατείται» υποστηρίζει ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το flyover: Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων

07:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά έκανε... live μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού - Πώς τον εντόπισαν οι σωφρονιστικοί

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ιρανικό χτύπημα στο κέντρο του Τελ Αβίβ - Αντικρουόμενες αναφορές περί διαπραγματεύσεων

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ - Οι πιθανές παραχωρήσεις

12:11LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφίζεται με την 15χρονη κόρη της, Léonie Cassel για τη Vogue

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ