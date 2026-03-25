Αυτή η τεράστια σφηκοφωλιά στη Δυτική Νέα Υόρκη, σπάει κάθε ρεκόρ μεγέθους

Η μεγαλύτερη σφηκοφωλιά που έχει παρατηρηθεί ποτέ στη Δυτική Νέα Υόρκη βρέθηκε προ ημερών σε σπίτι της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Πρόκειται για μια φωλιά μήκους περίπου 90 εκατοστών, η οποία βρέθηκε στη σοφίτα πριν από σχεδόν 40 χρόνια στη συνοικία Ανγκόλα της Νέας Υόρκης και σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Επιστημών του Μπάφαλο.

Πώς φτιάχνουν οι σφήκες μια μεγάλη φωλιά;

Οι σφήκες χρησιμοποιούν το σάλιο τους και ίνες ξύλου για να φτιάξουν τις φωλιές που μοιάζουν με χαρτοπολτό. Μερικές οι σφηκοφωλιές βρίσκονται κάτω από το έδαφος, σε εγκαταλελειμμένες τρύπες τρωκτικών ή πάνω στα δέντρα.

Σε περιπτώσεις που είναι δυσάρεστες για τους ιδιοκτήτες σπιτιών, οι κίτρινες σφήκες σχηματίζουν μερικές φορές φωλιές στους κενούς χώρους των τοίχων και των σπιτιών, γεγονός που καθιστά την καταπολέμησή τους μερικές φορές πραγματική καταστροφή.

Η βασίλισσα θα ξεκινήσει την κατασκευή της φωλιάς την άνοιξη και μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες σφήκες μέσα στο σπίτι σας. Συνήθως, μια φωλιά σφηκών έχει μέγεθος περίπου όσο μια μπάλα μπάσκετ και διαρκεί μόνο μία σεζόν, αλλά η φωλιά που έσπασε κάθε ρεκόρ στη Δυτική Νέα Υόρκη πρέπει να υπήρχε αρκετά χρόνια.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, αν αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα στο σπίτι σας, θα πρέπει να καλέσετε σε ειδικό, καθώς οι κίτρινες σφήκες είναι το πιο επιθετικό είδος σφήκας. Μπορούν να τσιμπήσουν πολλές φορές χωρίς να πεθάνουν και, αν κάποιος τσιμπηθεί πάρα πολλές φορές, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.