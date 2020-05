Χρυσή επιβράβευση και το 2020 για την Qivos, με 12 νέα loyalty έργα

Επιπλέον, ως επιστέγασμα της θετικής της πορείας, η εταιρεία που σχεδίασε και τρέχει πολλά από τα μεγαλύτερα προγράμματα επιβράβευσης στην ελληνική αγορά, κέρδισε 6 βραβεία στα Loyalty Awards 2020. Σημείωσε έτσι την καλύτερη επίδοσή της στον διαγωνισμό, όπου διακρίθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά.

Το χαρτοφυλάκιο των πελατών της Qivos διευρύνθηκε με νέα έργα σε 5 χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρος, Αλβανία και Ελλάδα. Μεταξύ των εταιρειών που προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο συνεργατών της Qivos είναι η Philip Morris International, η Τράπεζα Πειραιώς (yellow Rewards Program), ο Όμιλος Quest (you.gr και Xiaomi), η Beside Group (Μέση Ανατολή), η OVO Energy και η Omorovicza (Ηνωμένο Βασίλειο), η Balfin Group (Αλβανία), και η Voici La Mode Group (Marks & Spencer, Celio, Topman κ.α. - Κύπρος).

Η επιβράβευση της αξιοσημείωτης αυτής επίδοσης έρχεται με την κατάκτηση 6 βραβείων στον διαγωνισμό Loyalty Awards 2020:

• 2 χρυσά βραβεία, στις κατηγορίες Best Partnership Initiative (Balfin - Happy Loyalty Program) και Best Use of Marketing & Communication - Best Short-Term Initiative (Galerie de Beauté - Club de Beauté).

• 2 ασημένια, στις κατηγορίες Best in Loyalty & Engagement - Energy (OVO Energy - Boost Rewards) και Best in Loyalty & Engagement - Food Retail (Viva Fresh – Family).

• 2 χάλκινα, στις κατηγορίες Best in Loyalty & Engagement - Fashion & Beauty (Galerie de Beauté - Club de Beauté) και Best Use of Marketing & Communication - Best Direct Marketing Campaign (Galerie de Beauté - Club de Beauté).

«Πιστεύουμε ότι τόσο η τεχνολογία μας, όσο και η τεχνογνωσία μας, αποτελούν εξαγώγιμο προϊόν. Σε αυτή τη βάση, επιλέξαμε φέτος να αναδείξουμε στον διαγωνισμό Loyalty Awards υποψηφιότητες έργων μας και από τη διεθνή αγορά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που κερδίσαμε 6 βραβεία, για έργα σε 4 χώρες. Στην Qivos, συνεχίζουμε να βλέπουμε μπροστά μας δύο σημαντικές προκλήσεις: Πρώτον, τη βελτίωση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος, επενδύοντας στη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας μας και δεύτερον, την περαιτέρω ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές, με στόχο να ζούμε στην Ελλάδα, αλλά να εξυπηρετούμε πελάτες διεθνώς», σημειώνει ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Qivos, Βαγγέλης Καραλής.

Βοηθώντας τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται να συλλέξουν δεδομένα από το φυσικό και το ηλεκτρονικό κατάστημα, η Qivos δημιουργεί ενοποιημένα προφίλ πελατών και τα αξιοποιεί με τη χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης. Μέσω της SaaS πλατφόρμας Qivos Cloud -προϊόν δικής της ανάπτυξης- ενισχύει την κατανόηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τον τελικό πελάτη. Έτσι, αυξάνει το loyalty των καταναλωτών, μέσα από την έξυπνη διαχείριση των customer data, δημιουργώντας μετρήσιμη υπεραξία.