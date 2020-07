«Το Ούζο Πλωμαρίου παρουσιάζει το «Lia cada me Meze – Ραντεβού στον Ήλιο» με τον Διονύση Ατζαράκη»

Ένας professor, ένα τραπέζι με Ούζο Πλωμαρίου και μεζέ, ένας ατρόμητος μαθητής, μία ριψοκίνδυνη αποστολή και μία μυστηριώδης guest. Θα καταφέρει, άραγε, ο Θωμάς Ζάμπρας aka «Πλωμάρι» ν’ ακολουθήσει τις οδηγίες του Διονύση Ατζαράκη και να κλέψει τις εντυπώσεις σ’ ένα «Ραντεβού στον Ήλιο»; Δες το συναρπαστικό επεισόδιο και μάθε πώς μπορείς να ζήσεις και εσύ το δικό σου «Ραντεβού στον Ήλιο»!

Το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου επιστρέφει με μία καλοκαιρινή digital campaign και… κλέβει τις εντυπώσεις! Πρωταγωνιστής στην παραγωγή του Ούζου Πλωμαρίου με τον τίτλο «Lia cada me Meze» είναι ο αγαπημένος stand-up comedian Διονύσης Ατζαράκης και ο partner in crime Θωμάς Ζάμπρας που μπλέκει σε μία ξεχωριστή αποστολή με πολλές ανατροπές και άφθονο Ούζο Πλωμαρίου.

Ποια είναι όμως η ιστορία και πώς ξεκίνησαν όλα; Πίσω στο μακρινό 1894, όταν πρωτογεννήθηκε το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου, έγιναν τα πρώτα καλοκαιρινά «Ραντεβού στον Ήλιο». Τα θρυλικά ραντεβού για Ούζο Πλωμαρίου και μεζέ με την παρέα κάτω απ’ τον γλυκό καλοκαιρινό ήλιο και πλάι στο κύμα άφησαν εποχή, συνεχίστηκαν για δεκαετίες και κυλούσαν ομαλά μέχρι το 2020, τη μέρα που εμφανίστηκε ο professor Διονύσης Ατζαράκης ρίχνοντας στο τραπέζι ένα τρελό σχέδιο.

Ο Διονύσης, με συνεργό τον Θωμά Ζάμπρα, τον μαθητή του με το κωδικό όνομα «Πλωμάρι», θα επιχειρήσουν να κλέψουν τις εντυπώσεις σε ένα θεαματικό «Ραντεβού στον Ήλιο». Άραγε θα τα καταφέρουν; Θα έχουν μπλεξίματα στο ουζερί; Και ποιος είναι ο ρόλος-κλειδί της τραγουδοποιού Πέννυς Μπαλτατζή σε αυτή την αποστολή;

Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα συμβαίνουν στο βίντεο- φαινόμενο «Lia cada me Meze - Ραντεβού στον Ήλιο».

