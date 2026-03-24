Μαρίν για ΑΕΚ: «Μου έφερε πίσω τη χαρά του να παίζω ποδόσφαιρο»

Ο Ραζβάν Μαρίν εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την απόφαση του να έρθει το περασμένο καλοκαίρι στην ΑΕΚ.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Ο Ρουμάνος μέσος μίλησε σε ΜΜΕ της πατρίδας του, με αφορμή την παρουσία του στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Μαρίν αναφέρθηκε στην αλλαγή που έφερε στην καριέρα του η απόφαση να έρθει στην ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας ότι: «μου έφερε πίσω αυτή τη χαρά και αυτή την ευχαρίστηση του να παίζεις ποδόσφαιρο για να κερδίζεις!».

Όσα είπε ο Ραζβάν Μαρίν:

Για το ότι πραγματοποιεί μια γεμάτη χρονιά και για το εάν η μεταγραφή του στην ΑΕΚ τον έχει αλλάξει: «Δεν ξέρω αν με άλλαξε απαραίτητα, αλλά μάλλον μου έφερε πίσω αυτή τη χαρά και αυτή την ευχαρίστηση του να παίζεις ποδόσφαιρο για να κερδίζεις! Ήθελα πραγματικά μια τέτοια ομάδα, γιατί είναι άλλο πράγμα να κερδίζεις 35 παιχνίδια σε μια σεζόν και άλλο να κερδίζεις μόνο 7 παιχνίδια. Είναι εντελώς εντελώς διαφορετικό. Η ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα, οι συμπαίκτες στα αποδυτήρια, οι οπαδοί και ούτω καθεξής, σου φέρνουν απλώς χαρά, είσαι πάντα θετικός. Δεν ξέρω αν με άλλαξε απαραίτητα, αλλά μάλλον με βοήθησε πολύ να βρω την χαρά μου στο να παίζω ποδόσφαιρο και να αγωνίζομαι για κάτι».

Για το εάν βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του είπε: «Πιθανώς. Αν κοιτάξουμε τα τελευταία χρόνια, είναι η χρονιά που είμαι στην καλύτερη φόρμα, παίζω συνεχόμενους αγώνες. Και πριν, έπαιζα με τον ίδιο τρόπο, σπάνια υπήρχε θέμα να μην παίξω. Επίσης ο ρυθμός στην Ευρώπη με βοηθάει πολύ».

Για το τι θα σήμαινε για αυτόν μια πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Ρουμανία: «Τεράστιο πράγμα, γιατί το θέλω πραγματικά. Έχω ήδη παίξει σε μια τελική φάση μεγάλου τουρνουά με την εθνική ομάδα, σε ένα Ευρωπαϊκό (Euro 2024). Φυσικά θα ήταν κάτι εξαιρετικό αν καταφέρναμε να οδηγήσουμε τη Ρουμανία σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 28 χρόνια. Θα ήταν κάτι εκπληκτικό. Το σημαντικό είναι να έχουμε αυτοπεποίθηση. Μια αυτοπεποίθηση που πηγάζει απλώς από μέσα μας, δηλαδή να πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να προκριθούμε και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα δουν μια Ρουμανία που θα παλεύει μέχρι την τελευταία στιγμή. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό: η αυτοπεποίθηση και η πίστη ότι μπορούμε να το πετύχουμε».

Για την αξία των Τούρκων παικτών: «Δεν ξέρω αν έχει νόημα να μιλάμε πλέον για συγκεκριμένους Τούρκους παίκτες, επειδή τους βλέπουμε πολύ καλά σε σημαντικούς αγώνες, όπως στο Champions League και όχι μόνο. Σίγουρα πρέπει να το θέλουμε περισσότερο από αυτούς» και κατέληξε για το εάν θα επηρεαστεί ο ίδιος από την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι Τούρκοι οπαδοί: «Έχω παίξει σε πολλά γήπεδα. Για παράδειγμα, στην Ιταλία έπαιξα στο Σαν Σίρο, όπου υπήρχαν 70.000 οπαδοί. Ξέρω τι σημαίνει ένα γεμάτο γήπεδο, ένα γήπεδο που μπορεί να ασκήσει πίεση στους αντιπάλους, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα ακόμη και για την γηπεδούχο ομάδα».

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Τι υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία κατά Τσαγκαράκη: «Αγόρασα δαχτυλίδι με ζαφείρι και τελικά ήταν ψεύτικο»

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο - Από το περιθώριο και το πεζοδρόμιο στην επανένταξη

17:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρίν για ΑΕΚ: «Μου έφερε πίσω τη χαρά του να παίζω ποδόσφαιρο»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες εξαρτώνται περισσότερο από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Περσικού Κόλπου

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Εκλέχθηκε στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς να έχει θέσει ποτέ υποψηφιότητα και εξοργίστηκε

17:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής: Ανακοινώθηκε από την Ορλάντο Σίτι ο Αντουάν Γκριεζμάν

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τα Γλυκά Νερά

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος έδωσε το Ευαγγέλιο του 1745 στον Γιώργο Τσαγκαράκη - Το προφίλ του 70χρονου Π.Μ.

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Αμήχανη στιγμή: Όταν ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν - «Μου είπε “ας το κάνουμε”»

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Buzzer beater» δοκιμασία πριν το τζάμπολ στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών

16:52ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί ο Σαουδάραβας πρίγκιπας πιέζει τον Τραμπ για να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνικό πρόβλημα της USGS προκάλεσε ψευδείς ειδοποιήσεις για σεισμό σε ολόκληρη τη Βόρεια Καλιφόρνια

16:35ΕΛΛΑΔΑ

ΟΟΣΑ: Σημαντική βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στο πεδίο της Δημόσιας Ακεραιότητας

16:34LIFESTYLE

Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης: Πέθανε η Mel Schilling, σε ηλικία 54 ετών

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στην Τσεχία: Στο στόχαστρο των Αρχών παίκτες, διαιτητές, ομάδες για παράνομο στοιχηματισμό

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Διάκριση για την πλατφόρμα EurolifeEnter και στα Digital Finance Awards 2026

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Απέραντο «πάρκινγκ» τα Στενά του Ορμούζ - Περίπου 120-150 τάνκερ έχουν εγκλωβιστεί

16:09ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Τι να προσέξετε όταν αγοράζετε μπακαλιάρο - Αναλυτικές συμβουλές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

16:34LIFESTYLE

Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης: Πέθανε η Mel Schilling, σε ηλικία 54 ετών

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος έδωσε το Ευαγγέλιο του 1745 στον Γιώργο Τσαγκαράκη - Το προφίλ του 70χρονου Π.Μ.

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ξεπερνά τα 31 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από τις απάτες των 22 συλληφθέντων εις βάρος του ΕΦΚΑ - 'Ελαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή

16:52ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί ο Σαουδάραβας πρίγκιπας πιέζει τον Τραμπ για να συνεχίσει τον πόλεμο στο Ιράν

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Τι υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Αμήχανη στιγμή: Όταν ο Τραμπ έδειξε τον Χέγκσεθ για την επίθεση στο Ιράν - «Μου είπε “ας το κάνουμε”»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Μπακαλιάρος: Το παραδοσιακό πιάτο για την 25η Μαρτίου και η συνταγή που έγινε viral

07:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί - Πώς να το υπολογίσετε

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: 16χρονος αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας και του χάραξαν το πρόσωπο με φαλτσέτα - «Φοβάται», λέει ο πατέρας στο Newsbomb

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Άρχισε να μου λέει ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου και με ρώτησε αν έχω κι εγώ τα ίδια συναισθήματα...»: Η κατάθεση της ανήλικης για την παρενόχληση από τον καθηγητή στην Κόρινθο

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο - Από το περιθώριο και το πεζοδρόμιο στην επανένταξη

07:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά έκανε... live μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού - Πώς τον εντόπισαν οι σωφρονιστικοί

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για το Fuel Pass 2026: Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα λόγω εργασιών

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ