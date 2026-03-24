Super League: Πρεμιέρα Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός στα play offs - Όλο το πρόγραμμα

Με τα ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει η δεύτερη… φάση του πρωταθλήματος της Super League, μετά την επιστροφή των συλλόγων στη δράση με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο «παράθυρο» του Μαρτίου.

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) διεξήχθη η κλήρωση για το… μίνι πρωτάθλημα του τίτλου, αυτό των play offs 1-4 και η αυλαία θα ανοίξει σε «Γ. Καραϊσκάκης» και Τούμπα. Η δεύτερη στροφή θα διεξαχθεί σε «Απ. Νικολαΐδης» και «Allwyn Arena», όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ.

Οι επόμενες δύο αγωνιστικές θα είναι «καθρέπτης» για τις ομάδες, αφού στην 3η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, με τα ζευγάρια να διατηρούνται και την επόμενη «στροφή», αλλά σε διαφορετικές έδρες, ήτοι σε Φάληρο και Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι τελευταίες δύο αγωνιστικές, 5η και 6η τα ματς είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν την ίδια ώρα, για λόγους ισονομίας και στην πρώτη το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, ενώ στην αυλαία της φετινής σεζόν θα γίνουν τα ματς ΑΕΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των play offs της Super League:

1η αγωνιστική

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

3η αγωνιστική

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

4η αγωνιστική

ΑΕΚ - ΠΑναθηναϊκός

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Πότε θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια

Βάσει του προγράμματος που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από την Super League τα play offs θα ξεκινήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο (04-05/04). Πάντως, το πλήρες πρόγραμμα του μίνι πρωταθλήματος θα προκύψει τη Δευτέρα (30/03) στην επόμενη συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής.

Οι ημερομηνίες των αγώνων

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου