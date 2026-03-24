Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης: Πέθανε η Mel Schilling, σε ηλικία 54 ετών

Η παρουσιάστρια του «Married at First Sight», Mel Schilling πέθανε σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο σύζυγός της, Gareth Brisbane, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη 24 Μαρτίου. Όπως αποκάλυψε, η Schilling «έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένη από αγάπη».

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, ο ίδιος μοιράστηκε ότι λίγο πριν φύγει από τη ζωή, η Mel βρήκε τη δύναμη να του ψιθυρίσει ένα τελευταίο μήνυμα για εκείνον και την κόρη τους, Maddie — ένα μήνυμα που, όπως είπε, θα τον συνοδεύει για πάντα.

Ο Brisbane περιέγραψε τη σύζυγό του ως μια γυναίκα-έμπνευση: έγινε μητέρα και τηλεοπτική περσόνα στα 42 της, καταφέρνοντας και τα δύο με απόλυτη επιτυχία. Παρά τη σκληρή διετή μάχη με τον καρκίνο, δεν παραπονέθηκε ποτέ, δείχνοντας μέχρι το τέλος δύναμη, αξιοπρέπεια και ενσυναίσθηση — ενώ δεν έχασε ούτε μέρα από τα γυρίσματα.

Η Schilling είχε αποκαλύψει στις 12 Μαρτίου ότι έπασχε από καρκίνο τελικού σταδίου. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου τον Δεκέμβριο του 2023 και, παρότι αρχικά είχε λάβει θετικά νέα μετά από επέμβαση, στη συνέχεια εντοπίστηκε μετάσταση στους πνεύμονες.

Μετά από 16 κύκλους χημειοθεραπειών, τον Δεκέμβριο του 2025 οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρχαν άλλες θεραπευτικές επιλογές.

Το Channel 4, που προβάλλει το MAFS U.K., είχε ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή της από την εκπομπή, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη.

Ο σύζυγός της την αποχαιρέτησε ως «μια απίστευτη μητέρα» για τη 10χρονη κόρη τους και «την απόλυτη σύντροφο ζωής», τονίζοντας: «Είχα 15 υπέροχα χρόνια με την αδελφή ψυχή μου — ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου».

Κλείνοντας, απηύθυνε ένα συγκινητικό μήνυμα: «Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη, αλλά και απίστευτα σκληρή. Είναι εύθραυστη και κανείς δεν έχει εγγυημένο το αύριο. Αν θέλετε να τιμήσετε τη Mel, ζήστε τη ζωή στο έπακρο».

