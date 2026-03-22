Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

Μια γυναίκα που βγήκε νικήτρια έπειτα από τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού στη Βοστώνη βρήκε έναν απλό αλλά βαθιά συγκινητικό τρόπο να σκορπίζει χαρά σε ανθρώπους που περνούν την ίδια δοκιμασία: τα λουλούδια.

Η Ruth “Chip” Spalding θυμάται ακόμη τη στιγμή που, πριν από 20 χρόνια, έλαβε ένα μπουκέτο ενώ βρισκόταν σε θεραπείες — μια κίνηση που της άλλαξε τη διάθεση και έμεινε χαραγμένη στη μνήμη της.

«Είναι έκπληξη; Είναι για μένα;», θυμάται να λέει, περιγράφοντας πόσο «υπέροχα» ένιωσε εκείνη τη στιγμή. «Και μου είπαν “ναι” — δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη μέρα».

Από τότε, αποφάσισε να μετατρέψει αυτή τη μικρή πράξη καλοσύνης σε αποστολή ζωής. Για πάνω από μια δεκαετία, στέλνει ανώνυμα λουλούδια σε άλλους ασθενείς μέσω του οργανισμού Ellie Fund, θέλοντας να τους κάνει να νιώσουν ότι κάποιος τους σκέφτεται.

Το Ellie Fund είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει γυναίκες με καρκίνο του μαστού στη Μασαχουσέτη, προσφέροντας πρακτική βοήθεια στην καθημερινότητά τους — από τρόφιμα και φροντίδα παιδιών μέχρι μετακινήσεις και γενική υποστήριξη.

«Για μένα σημαίνει πολλά το ότι όλοι καταλαβαίνουν πόσο ανατρέπει τη ζωή ενός ανθρώπου ο καρκίνος του μαστού», δήλωσε η Mendelson για το 30ό ετήσιο gala, που τίμησε ασθενείς και τις οικογένειές τους. «Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνο το σωματικό βάρος — είναι και ψυχικό και συναισθηματικό. Ο κόσμος στηρίζει εμάς γιατί πιστεύει ότι το Ellie Fund μπορεί πραγματικά να φροντίσει τους ασθενείς σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή».

Η Spalding, συγκινημένη από τα λουλούδια που της πρόσφεραν άλλοι ασθενείς στη διάρκεια της εκδήλωσης, πρόσθεσε: «Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι αυτό που κάνω έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο — αλλά χθες το βράδυ ήταν ξεκάθαρο».

Το Ellie Fund συνεργάστηκε με την εταιρεία Winston Flowers για τη δημιουργία ενός ειδικού fund προς τιμήν της Spalding, ώστε ακόμα περισσότεροι ασθενείς να λαμβάνουν λουλούδια κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.

«Τα λουλούδια κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους και τους μένει αυτή η στιγμή», είπε η ίδια. «Είναι μια μικρή ανάταση — σαν μια ανάσα φρεσκάδας μέσα σε κάτι δύσκολο».

