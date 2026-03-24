Επανάσταση 1821: Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο ρόλος της Εκκλησίας - Μύθοι και αλήθειες

Απαντήσεις σε ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα για τον αγώνα των Ελλήνων 

Μάνος Χατζηγιάννης

  • Η Εκκλησία συμμετείχε ενεργά στην Επανάσταση του 1821 με πολλούς κληρικούς και μοναχούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία.
  • Ο ανώτερος κλήρος είχε σύνθετο ρόλο, καθώς συνεργάστηκε με την οθωμανική εξουσία για λόγους επιβίωσης των χριστιανών, χωρίς αυτό να σημαίνει δουλική υποταγή.
  • Υπήρξαν αντιφατικές απόψεις για τον ρόλο της Εκκλησίας, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι ο ανώτερος κλήρος δεν ήθελε την επανάσταση και υπερασπιστές να αναδεικνύουν τις θυσίες και τον αγώνα της.
  • Ο μαρτυρικός θάνατος του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ αποτελεί σημαντικό σύμβολο της συμμετοχής της Εκκλησίας στον αγώνα.
  • Ο διπλωματικός αφορισμός της Επανάστασης από τον Πατριάρχη δεν επηρέασε αρνητικά τους επαναστάτες, οι οποίοι κατανόησαν τις πολιτικές συνθήκες της εποχής.
Ίσως η μεγαλύτερη συζήτηση για έναν μεμονωμένο φορέα και για τον ρόλο του στην Επανάσταση του 1821 έχει γίνει για την Εκκλησία.

Τόνοι μελάνι με διαφορετικά μεταξύ τους επιχειρήματα έχουν χυθεί κατά καιρούς από υπερασπιστές και επικριτές. Παλιότερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος τόνισε σχετικά, ότι «άνθρωποι απλοί, Επίσκοποι, Ιερείς, Μοναχοί και Λαϊκοί έδωσαν τη ζωή τους για το άγιο δισκοπότηρο της πίστης & της πατρίδος την ελευθερία».

Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που αμφισβητούν πως η Εκκλησία και ιδιαίτερα ο ανώτερος κλήρος θυσιάστηκε στον αγώνα. Η απάντηση βεβαίως είναι απλή και συνοψίζεται στα ονόματα 11 Πατριαρχών, 100 Ιεραρχών και 6000 απλών κληρικών που έχυσαν το αίμα τους για την δίψα της ελευθερίας. Ποιους να πρωτοαναφέρουμε; Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε', Πατριάρχης Κύριλλος ο ΣΤ', Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο Κρήτης Γεράσιμος, από Μητροπολίτες οι Αγχιάλου Ευγένιος, Εφέσου Διονύσιος, Νικομήδειας Αθανάσιος, Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Δέρκων Γρηγόριος, Μεσημβρίας Ιωσήφ, Ρωγών Ιωσήφ, Σαλώνων Ησαϊας....

Αλλά ποιος μπορεί να ξεχάσει και προσωπικότητες και ηρωικές θυσίες, όπως του Παπαφλέσσα ή του Αθανάσιου Διάκου, ο οποίος επίσης υπήρξε μοναχός; Και μιας ο λόγος περί μοναχισμού στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία του 1821 ο Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος παρουσίασε πρόσφατα το θέμα: “Η συμβολή του Μοναχισμού στην Ελληνική Επανάσταση του 1821”.

Επιπλέον, ποιος στα αλήθεια διατήρησε την παιδεία, ώστε να μην χαθεί η γλώσσα, οι παραδόσεις και η ελληνική συνείδηση; Εν μέσω Τουρκοκρατίας ο Πατριάρχης Γεννάδιος ίδρυσε την Μεγάλη του Γένους Σχολή, ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης το 1624 εγκαθιστά το πρώτο τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και ποιος μπορεί να παραβλέψει τον “Άγιο των σκλάβων”, τον Κοσμά τον Αιτωλό; Και πόσα ακόμη παραδείγματα...

Παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αντίθετη άποψη. Για παράδειγμα ο λογοτέχνης Σκαρίμπας στο έργο του “Το '21 και η αλήθεια” υποστηρίζει πως ο κλήρος δεν προσέφερε τίποτα και πως “μεγάλη ζημιά τους έκαμε των μεγαλοπαπάδων η επανάσταση”...

Μα υπήρχαν μόνο δάφνες για την Εκκλησία στην Επανάσταση θα αναλογιστεί κανείς;

Δεν ήταν μονάχα ο Σκαρίμπας που τα έβαλε με το ράσο. Ο Παναγιώτης Πιπινέλης στην «Πολιτική Ιστορία της Επαναστάσεως του 1821» αναφέρει: «Δεν μπορώ να κρύψω την αλήθεια σχετικά με τον κλήρο. Λοιπόν είναι αναμφισβήτητο πως ο ανώτατος κλήρος δέθηκε με την κρατούσαν τάξη πραγμάτων, δηλαδή με τους Τούρκους, με μύριους δεσμούς (...) Ο ανώτερος κλήρος δεν ήθελε τον ξεσηκωμό. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που τα Πατριαρχεία στάθηκαν θερμοί υποστηρικταί της τουρκικής εξουσίας και πολεμούσαν κάθε επαναστατικήν εκδήλωσιν του υπόδουλου Ελληνισμού».

Στην “Ελληνική Νομαρχία”, η οποία φέρεται ως ένα κορυφαίο λόγιο έργο του ελληνικού προεπαναστατικού διαφωτισμού που συνέγραψε ο «Ανώνυμος ο Έλλην» και εξέδωσε ο ίδιος, χωρίς να αποκαλύπτεται το πραγματικό όνομά του, αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ο Άρτης, ο Γρεβενών και ο Ιωαννίνων, είναι οι πρώτοι προδόται του Τυράννου καθώς όλοι γνωρίζουσι. Ο ύστερος από αυτούς ικέτευε τον τύραννον Αλή Πασά και εκούρευσεν τον έγγονά του, ως να του εγίνετο νουνός. Ο Άρτης ηπάτησε τους ήρωας Σουλιώτας. Είναι δε και οι τρεις ασελγείς, άσωτοι εις το άκρον, μοιχοί και αρσενοκοίται φανεροί»

Τι λέει ειδικός στο Newsbomb

Ο κ. Μάριος Αθανασόπουλος, Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας, μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσιάζει σε αδρές γραμμές την συμμετοχή της Εκκλησίας στον αγώνα του έθνους.

Ο κ. Αθανασόπουλος σημειώνει στο Newsbomb: «Για τον ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία στην επανάσταση του 1821 έχει χυθεί άφθονο μελάνι τόσο από τους υποστηρικτές της, όσο και από τους πολέμιούς της. Ξεκινώντας από τους δεύτερους, η βασική κατηγορία που της προσάπτουν, είναι η δουλική συνεργασία με τους Οθωμανούς κατακτητές. Είναι γεγονός ότι η Εκκλησία, αμέσως μετά την Άλωση, εκτός από τη θρησκευτική «εξουσία» που κατείχε, ανέλαβε και πολιτικά αλλά και δικαστικά καθήκοντα από τους Οθωμανούς Τούρκους. Η πράξη της αυτή, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως πράξη δουλικής αποδοχής των τετελεσμένων που είχαν δημιουργηθεί και ως συνεργασία με τους Τούρκους δυνάστες, αλλά προϊόν ανάγκης. Πριν δηλαδή κατηγορήσουμε την Εκκλησία για συνεργασία, οφείλουμε να γνωρίζουμε πως η οθωμανική εξουσία, ακολουθώντας απόλυτα όσα προστάζει το Ισλάμ, δεν ήταν διαρθρωμένη με βάση την εθνική καταγωγή κάθε λαού, αλλά με βάση τη θρησκευτική του πίστη («προεθνικό» στάδιο εξέλιξης). Στο πλαίσιο αυτό, οι χριστιανοί πολίτες του κράτους τους έπρεπε να έχουν έναν θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος να είναι υπόλογος απέναντι στο κράτος για ό,τι καλό ή κακό έπρατταν. Αυτόν τον ρόλο έπαιζε ο εκάστοτε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ως επικεφαλής όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των Σέρβων, των Ρουμάνων, των Βουλγάρων και γενικά όλων των ορθοδόξων (rum millet). Δεν υπήρχε περιθώριο άρνησης αυτής της λειτουργίας».

Συμπερασματικά, ο κ. Αθανασόπουλος εξηγεί ότι η Εκκλησία όντως συνεργάστηκε με την οθωμανική εξουσία, αλλά μέσα στο πλαίσιο της ανάγκης της επιβίωσης των χριστιανών της αυτοκρατορίας. «Προφανώς θα υπήρξαν περιπτώσεις «υπερβάλλοντος ζήλου» ως προς την τήρηση της «νομιμότητας», μιας και σε αντίθετη περίπτωση παιζόταν (στην κυριολεξία) το κεφάλι των πατριαρχών. Εξάλλου, αν οι πατριάρχες και οι υπόλοιποι επίσκοποι ήταν πειθήνια όργανα των Τούρκων, δεν θα είχαν καταγραφεί τόσες εκτελέσεις πατριαρχών και επισκόπων σε όλη την επικράτεια, ούτε θα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανάσταση του 1821. Η δε περίπτωση του Γρηγόριου Ε’ είναι χαρακτηριστική, με τον μαρτυρικό θάνατό του να αποτελεί ορόσημο για την Επανάσταση. Είναι δυνατόν ένας πατριάρχης που γνώριζε σχεδόν εξαρχής τα σχέδια για επανάσταση (η επαναστατική προετοιμασία ειδικά λίγο πριν ξεκινήσει ο Αγώνας ήταν κοινό μυστικό σε όλους σχεδόν τους Έλληνες) να παρέμεινε στη θέση του, σχεδόν προκαλώντας τη θανάτωσή του;», αναφέρει.

Για το δε συνηθέστερο επιχείρημα των επικριτών της Εκκλησίας περί του αφορισμού της Επανάστασης από τον Πατριάρχη ο καθηγητής απαντάει: «Ο διπλωματικός αφορισμός της, δεν προκάλεσε καμία αρνητική αντίδραση στους επαναστατημένους Έλληνες, οι οποίοι κατανόησαν απόλυτα τους λόγους που τον προκάλεσαν. Αντίθετα πολλοί σήμερα εκφράζουν από την ασφάλεια του καναπέ του σπιτιού τους αμφιβολίες για τις προθέσεις του…».

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για δίκη Τεμπών: Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα να μου το πει - Κάποιοι κατέβαζαν τους διακόπτες

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο, Βερολίνο ή Αθήνα; Ποιες χώρες της ΕΕ μπορεί να χτυπήσει ο ιρανικός διηπειρωτικός πύραυλος

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Τρίτη (24/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ - Οι πιθανές παραχωρήσεις

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκη για τα Τέμπη: Έκκληση της κυβέρνησης για σεβασμό, νηφαλιότητα και απόδοση δικαιοσύνης

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και την 25η Μαρτίου για τη μαθητική και τη στρατιωτική παρέλαση

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στη Λιοσίων

06:41WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τον μηχανισμό με τον οποίο τα κουνούπια βρίσκουν τους ανθρώπους

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το διπλό που θα αλλάξει τα δεδομένα

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Μαρτίου

06:34ΕΘΝΙΚΑ

Επανάσταση 1821: Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο ρόλος της Εκκλησίας - Μύθοι και αλήθειες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με σκαμπανεβάσματα ο καιρός – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει την 25η Μαρτίου

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ανέλεγκτες οι επιθέσεις στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ – Νέα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν – «Εκδίκηση» υπόσχονται οι Φρουροί της Επανάστασης

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Τους 66 έφτασαν οι νεκροί από τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 Hercules

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε τροχαίο στην Αρεκίπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας στη Λιοσίων

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ανέλεγκτες οι επιθέσεις στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ – Νέα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν – «Εκδίκηση» υπόσχονται οι Φρουροί της Επανάστασης

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε διυλιστήριο στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

06:34ΕΘΝΙΚΑ

Επανάσταση 1821: Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο ρόλος της Εκκλησίας - Μύθοι και αλήθειες

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και την 25η Μαρτίου για τη μαθητική και τη στρατιωτική παρέλαση

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το διπλό που θα αλλάξει τα δεδομένα

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ήττα-«χαστούκι» στο δημοψήφισμα για τη Μελόνι - Εισαγγελείς τραγούδησαν το «Bella Ciao»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ