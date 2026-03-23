Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες μια συζήτηση επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή την έναρξη της Επανάστασης του 1821.

Από πού ξεκίνησε; Σήμερα για παράδειγμα στην Καλαμάτα θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για την έναρξη της Επανάστασης.

Είναι ίδιον του λαού μας να διεκδικεί πρωτιές προς αυτοεπιβεβαίωση, ακόμη και αν δεν του ανήκουν. Μια εξ αυτών είναι η έναρξη της Επανάστασης του 1821. Έχει άραγε σημασία από πού ξεκίνησε η Επανάσταση; Ίσως μόνο για ιστορικούς λόγους.

Εύκολα θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν ξεκίνησε από ένα μόνο σημείο, αλλά από πολλαπλά μέτωπα σχεδόν ταυτόχρονα.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο βασικές περιοχές που θεωρούνται τα κύρια σημεία έναρξης:

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (σημερινή Ρουμανία) και Πελοπόννησος (κύριο επαναστατικό κέντρο)

Ιστορικός απαντάει στο Newsbomb

Ο κ. Μάριος Αθανασόπουλος, Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας, μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έδωσε την ιστορική απάντηση μιλώντας στο Newsbomb:

«Για τον τόπο έναρξης της Επανάστασης ερίζουν δύο πόλεις: η Καλαμάτα και τα Καλάβρυτα. Επειδή ωστόσο έχει επικρατήσει το προβάδισμα να το έχουν τα Καλάβρυτα (λόγω Αγίας Λαύρας), κάποιοι Καλαματιανοί ιστοριοδίφες στις αρχές της δεκαετίας του ’50, πλαστογράφησαν ένα έγγραφο το οποίο υποτίθεται ότι είχε γράψει ένας αγωνιστής του 1821, ο παπα-Πολυζώης Κουτουμάνος από τη Σίτσοβα Αλαγονίας, το οποίο προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν για να «πλήξουν» την κυριαρχία των Καλαβρύτων και να αναδείξουν περισσότερο την πόλη τους», αποκαλύπτει στο Newsbomb, o κ. Αθανασόπουλος και προσθέτει:

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ

«Όσον αφορά την ημερομηνία, η πολιτεία επέλεξε (και πολύ σωστά) ως ημέρα εθνικής εορτής την 25η Μαρτίου, γιορτή του Ευαγγελισμού, επειδή οι επαναστάτες είχαν ορίσει εκείνη ακριβώς την ημέρα ως τη σημειολογικά καταλληλότερη για να ξεκινήσουν την επανάστασή τους. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου με τον ευαγγελισμό του υπόδουλου Γένους προκαλούσε πολύ ευχάριστους συνειρμούς στα αυτιά των ολιγογράμματων, αλλά βαθιά πιστών Ελλήνων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αμφισβητηθεί και τα δύο (και ο τόπος και ο χρόνος), στο πλαίσιο και πάλι μιας κατά τη γνώμη μου κακώς νοούμενης αναδιάταξης της ιστορικής μνήμης. Ωστόσο η επιλογή μίας ημερομηνίας με εκκλησιαστικό background δεν πρέπει να μας ξενίζει, επειδή το θρησκευτικό κλίμα εκείνης της εποχής ευνοούσε κάτι τέτοιο Για παράδειγμα, δεν θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα που η Εκκλησία γιορτάζει την Ύψωση του Σταυρού».

Πάντως υπάρχει και μια υποσημείωση σε αυτήν την «υποσημείωση» από τον καθηγητή: «Αν θέλαμε βέβαια να είμαστε πιο ορθοί, θα έπρεπε να θεωρήσουμε ως ημέρα έναρξης της Επανάστασης την 22α Φεβρουαρίου 1821 και ως τόπο, τη Μολδοβλαχία, μιας και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης εκεί επέλεξε να κηρύξει την επαναστατική του δράση. Ωστόσο προτιμήσαμε την «επιτυχημένη» εκδοχή της Επανάστασης»

