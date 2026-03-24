Μπακαλιάρος: Το παραδοσιακό πιάτο για την 25η Μαρτίου και η συνταγή που έγινε viral

Το καθιερωμένο πιάτο της 25η Μαρτίου, ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά, βρίσκεται και φέτος στο επίκεντρο, με μια απλή αλλά ιδιαίτερη συνταγή να κερδίζει το ενδιαφέρον στα social media.

Ο τηγανητός μπακαλιάρος με σκορδαλιά αποτελεί διαχρονικά το πιάτο της ημέρας, συνδυάζοντας τη γεύση με την παράδοση. Με βασικά υλικά απλά και γνώριμα, παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά των ελληνικών νοικοκυριών.

Το έθιμο του μπακαλιάρου

Ο μπακαλιάρος και μάλιστα συνοδεία της γνωστής σκορδαλιάς, αποτελεί παραδοσιακό έδεσμα της ημέρας του Ευαγγελισμού, η οποία έχει πια διττή σημασία για τον Ελληνισμό, καθώς συμπίπτει από το 1838 με τον εορτασμό της Επανάστασης του 1821.

Η εξήγηση για τη γευστική αυτή συνήθεια είναι αρκετά απλή κι έχει να κάνει κυρίως με την αδυναμία των κατοίκων της ενδοχώρας να προμηθεύονται άμεσα και οικονομικά φρέσκο ψάρι. Παρά το ότι ο μπακαλιάρος δεν είναι ένα «ελληνικό» ψάρι, καθώς απαντάται κυρίως στις ακτές του βορειοανατολικού Ατλαντικού, το γεγονός ότι γίνεται παστός τον καθιστά ένα τρόφιμο φθηνό κι εύκολο στη συντήρηση.

Η συνταγή που έγινε viral

Αυτό που ξεχωρίζει στην viral συνταγή είναι ο τρόπος παρασκευής, που κάνει τον μπακαλιάρο πιο τραγανό και αφράτο.

Για τη σκορδαλιά χρησιμοποιούνται:

σκόρδο

πατάτες

ξίδι

ελαιόλαδο

αλάτι

Το «μυστικό» όμως βρίσκεται στο κουρκούτι για τον μπακαλιάρο, όπου προστίθεται ανθρακούχο νερό. Με αυτόν τον τρόπο, το μείγμα γίνεται πιο ελαφρύ και «κολλάει» καλύτερα πάνω στο ψάρι, δίνοντάς του πιο τραγανό αποτέλεσμα στο τηγάνι.

Το τηγάνισμα γίνεται σε ελαφρύ λάδι, ώστε να αναδεικνύεται η γεύση χωρίς να βαραίνει το πιάτο.

Από την κουζίνα… στο διαδίκτυο

Η συγκεκριμένη εκδοχή της συνταγής έχει ήδη γίνει viral, με πολλούς να τη δοκιμάζουν και να μοιράζονται το αποτέλεσμα στα social media, δίνοντας μια παραδοσιακή και ταυτόχρονα εύκολη εκδοχή για το παραδοσιακό πιάτο.

