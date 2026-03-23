Σκορδαλιά: Πώς θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά του σκόρδου

Το τραπέζι της 25ης Μαρτίου πλησιάζει και δεν γίνεται να λείπουν τα παραδοσιακά εδέσματα, μπακαλιάρος και σκορδαλιά. Ωστόσο το άγχος πολλών είναι το μετά. Γιατί;

Όσο λαχταριστή είναι η σκορδαλιά, τόσο δύσκολο είναι να αποτινάξουμε τη μυρωδιά του σκόρδου από πάνω μας και ο λόγος είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς οι θειούχες ενώσεις του. Αυτές απελευθερώνονται στο αίμα μετά την πέψη και, καθώς κυκλοφορούν στο σώμα, φτάνουν στους πνεύμονες και ανεβαίνουν προς τον λαιμό — καταλήγοντας τελικά στην αναπνοή σου.

Γι’ αυτό και όσο κι αν βουρτσίζεις τα δόντια σου, η μυρωδιά δεν φεύγει: δεν προέρχεται από το στόμα σου, αλλά από τη «χημεία» που συμβαίνει μέσα στο σώμα σου.

Η λύση; Να πολεμήσεις τη χημεία… με χημεία.

Πριν από μερικά χρόνια, η Sheryl Barringer, επιστήμονας στο Ohio State University που μελετά πώς τα μόρια επηρεάζουν τη γεύση και τις μυρωδιές, ξεκίνησε να ερευνά το φαινόμενο μετά από μια φοιτητική εργασία για τη μυρωδιά του σκόρδου.

Υπήρχαν ήδη ενδείξεις ότι ορισμένες τροφές, αν καταναλωθούν μαζί με σκόρδο, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την οσμή. Ανάμεσά τους:

μαρούλι

ραδίκι

σέλερι

πατάτα

μαϊντανός

δυόσμος και μέντα

βασιλικός

μανιτάρια

Ωστόσο, το «γιατί» δεν ήταν ξεκάθαρο. Έτσι, η Barringer και οι φοιτητές της άρχισαν να μελετούν πιο συστηματικά ποιες τροφές λειτουργούν καλύτερα — και πώς ακριβώς καταφέρνουν να εξουδετερώνουν τη μυρωδιά του σκόρδου.

Το μαρούλι, η μέντα και — ίσως πιο απρόσμενα — τα μήλα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Unsplash

«Το μήλο το ανακαλύψαμε εντελώς τυχαία», λέει η Barringer. Ένας φοιτητής, που είχε φάει σκόρδο και έπινε νερό ως μέρος ενός πειράματος, εμφάνισε πολύ χαμηλά επίπεδα οσμής. Όταν σκέφτηκε τι είχε καταναλώσει νωρίτερα, θυμήθηκε ότι είχε φάει ένα μήλο λίγες ώρες πριν. Και όταν δοκίμασαν να φάνε μήλο μετά το σκόρδο, η μυρωδιά μειώθηκε αισθητά.

Σε πιο πρόσφατη έρευνα, οι επιστήμονες εντόπισαν ότι η «εξουδετέρωση» της μυρωδιάς οφείλεται πιθανότατα σε μια χημική αντίδραση ανάμεσα στις θειούχες ενώσεις του σκόρδου και σε άλλες ουσίες που λέγονται φαινόλες.

Στο πείραμα, εθελοντές μάσησαν σκόρδο μαζί με διάφορες τροφές και οι επιστήμονες ανέλυσαν την αναπνοή τους. Παράλληλα, δοκίμασαν συνδυασμούς λιωμένου σκόρδου με νερό, ένζυμα και φαινόλες (όπως το ροσμαρινικό οξύ που βρίσκεται στη μέντα).

Τα αποτελέσματα έδειξαν κάτι ξεκάθαρο: Τα ωμά τρόφιμα (μήλο, μαρούλι, μέντα) λειτουργούν καλύτερα από τα μαγειρεμένα.

Unsplash

Ο λόγος; Τα ένζυμα — που βοηθούν τις χημικές αντιδράσεις — καταστρέφονται με τη θερμότητα.

Από όλες τις επιλογές, η μέντα φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική, καθώς περιέχει πολλά φαινολικά συστατικά που «δεσμεύουν» τις θειούχες ενώσεις και εξουδετερώνουν τη μυρωδιά.

Τα μήλα έχουν επίσης αρκετά από αυτά τα συστατικά, ενώ το μαρούλι — αν και λειτουργεί — παραμένει ένα μικρό «μυστήριο» για τους επιστήμονες.

