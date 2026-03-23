25η Μαρτίου: «Αλμυρός» ο μπακαλιάρος - Φτάνει έως και τα 27 ευρώ το κιλό

Ιδιαίτερα «αλμυρός» είναι ο μπακαλιάρος ενόψει της 25ης Μαρτίου με τις τιμές στη Βαρβάκειο Αγορά να... ζαλίζουν.

Ο υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο κοστίζει περίπου 21,90 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο μπακαλιάρου φτάνει έως και 27 ευρώ το κιλό. Το λινγκ, που ανήκει στην ίδια κατηγορία ψαριών, πωλείται πιο οικονομικά, περίπου 16,80 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, ενώ ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος κυμαίνεται γύρω στα 14 ευρώ το κιλό, προσφέροντας μια πιο προσιτή λύση για όσους θέλουν να κρατήσουν το κόστος χαμηλότερο.

Αν κάποιος αναζητά πιο οικονομικές λύσεις θα βρει τα ντόπια μπακαλιαράκια, τα οποία κοστίζουν περίπου 10 ευρώ το κιλό, και ο βακαλάος πόλοκ, με μόλις 5 ευρώ το κιλό.

Συνολικά, οι τιμές του μπακαλιάρου για την 25η Μαρτίου κυμαίνονται από 5 έως 27 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το είδος και τη μορφή (φρέσκος, κατεψυγμένος, φιλέτο ή με κόκκαλο).

