Φλωρίδης για δίκη Τεμπών: Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα να μου το πει

Τι είπε για τις θέσεις και το μπέρδεμα με αυτές των δικηγόρων 

Μάνος Χατζηγιάννης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διευκρινίσεις για όσα συνέβησαν χθες στη Λάρισα στη δίκη των Τεμπών παρείχε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε:

«Όντως η εικόνα δεν ήταν καλή παρά το γεγονός ό τι έχουμε την υποδομή. Στις δίκες αυτές είναι οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι. Στην αίθουσα αυτή , στο πρώτο επίπεδο που έχει 312 θέσεις μπορεί και 330, ο υπολογισμός έγινε με βάση τον αριθμό των δικηγόρων που είχε δηλώσει παράσταση, ήταν 250 ενώ ξεκίνησαν από 130. Διέθετε 280 θέσεις για δικηγόρους. Στο βαθμό που οι δικηγόροι ήταν 250 θα μπορούσαν στο πάνω μέρος να ήταν και συγγενείς. Και στο κάτω 140. Διεξήχθησαν μεγαλύτερες δίκες από αυτήν,

Έγιναν δύο πράγματα. Με βάση τις ανάγκες της δίκης αυτό που έπρεπε να γίνει, ήταν οι δικαστές καταλαμβάνουν την έδρα, οι κατηγορούμενοι τις θέσεις τους και στη συνέχεια τις δικές του οι δικηγόροι. Και αφού γίνουν αυτά τακτοποιούνται και οι υπόλοιποι που έχουν σχέση με τη δίκη.

Εγώ μίλησα με τον πρόεδρος της ολομέλειας δικηγορικών συλλόγων, Στις θέσεις των δικηγόρων μπήκαν και κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι. Μιλάμε για δίκη όχι για άλλου τύπου εκδήλωση. Δεν είχαμε την σωστή είσοδο των συντελεστών στην αίθουσα με αποτέλεσμα να μπουν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι και σχεδόν 100 δικηγόροι δεν είχαν θέσεις να καθίσουν. Οι συγγενείς έχουν την ιδιότητα του μάρτυρα, του ενάγοντος. Πρώτα τακτοποιούνται όλοι όσοι έχουν τη θεσμική ιδιότητα και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι.

Δεν προσέχθηκε από τους έχοντες την ευθύνη αυτό το ζήτημα.

Αν ξεκινήσουμε από τα δεδομένα και τη δυνατότητα του χώρου. Έχει τη δυνατότητα για πάνω από 450 καθίσματα. Είναι τα περισσότερα στη χώρα. Είναι η μεγαλύρερη αίθουσα στη χώρα ή ίση με τη μεγαλύτερη Στην Αθήνα έχει γίνει μεγαλύτερη δίκη. Γιατί να μην μπορεί να γίνει εκεί;

Πείτε ότι τίθεται ερώτημα να μεταφερθεί. Δηλαδή να πάμε σε μικρότερη; Η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών είναι από τη Θεσσαλία. Θα έρθουν να κατοικήσουν στην Αθήνα.

Η κάτω αίθουσα που βλέπουν με οθόνες είναι αίθουσα για 140 άτομα με καλύτερη ακουστική από μέσα στην αίθουσα. Αν το θέμα είναι να παρακολουθεί κάποιος τι συμβαίνει, αυτό είναι λυμένο. Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτή να έρθει να μου πει. Στη Χάγη οι θέσεις είναι 250. Και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 300.

Σε μια άλλη παράλληλα δίκη που γίνεται η κυρία α Κωνσταντοπούλου τραμπουκίζει. Βιντεοσκόπησε δικαστίνα και είναι κακούργημα. Η κυρία Κωσταντοπούλου δεν θέλει να γίνει η δίκη κα κερδοσκοπεί πολιτικά.

Η ελληνική Πολιτεία κατασκεύασε εκεί το μεγαλύτερο χώρο που διαθέτει η Ελλάδα για να διεξαχθεί η δίκη»

Σχετικά με όσα ακούστηκαν ότι αναβόσβηναν τα φώτα: «Κάποιοι από όλους αυτούς πήγαιναν και κατέβαζαν τους διακόπτες, θα δούμε να τους εντοπίσει η Αστυνομία»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
