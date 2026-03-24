Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την ακυρότητα του κατηγορητηρίου

Συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και επιζήσαντες κατέθεσαν ένσταση ακυρότητας κατηγορητηρίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ζητώντας την απόσυρση της υπόθεσης από το ακροατήριο.

Newsbomb

Newsbomb.gr/ Χάρης Γκίκας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κατά την έναρξη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη, συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και επιζήσαντες κατέθεσαν ένσταση ακυρότητας κατηγορητηρίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ζητώντας παράλληλα την απόσυρση της υπόθεσης από το ακροατήριο.

Η ένσταση στηρίζεται στα άρθρα 321 και 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και επικεντρώνεται σε ένα κεντρικό νομικό επιχείρημα: το κατηγορητήριο δεν προσδιορίζει επαρκώς την αιτία θανάτου 28 εκ των 57 θυμάτων, των οποίων τα σώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα σε θερμοκρασίες που εκθέσεις της δικογραφίας εκτιμούν στους 1.000 έως 1.200 βαθμούς Κελσίου.

Το κατηγορητήριο αποδίδει τους θανάτους στη μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και στις ηλεκτρικές εκκενώσεις που ακολούθησαν, χωρίς να εξηγεί τον μηχανισμό ανάπτυξης τέτοιων θερμοκρασιών. Ειδικά για την αγνοούμενη Εριέττα Μόλχο, ως αιτία θανάτου αναφέρεται η «πλήρης διάλυση των οργάνων του σώματός της» — διατύπωση που οι αιτούντες χαρακτηρίζουν επιστημονικά ανυπόστατη.

Οι αιτούντες επικαλούνται το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, συνταγμένο με τη συμμετοχή αξιωματούχων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, το οποίο περιγράφει τρία στάδια εξέλιξης της πυρκαγιάς — με κεντρική εστία «λίμνης καυσίμου» κάτω από το βαγόνι εστιατορίου που έκαιγε επί δύο ώρες. Ο ίδιος ο φορέας αναφέρει ότι η προέλευση της πυρόσφαιρας είναι συμβατή με εύφλεκτο πτητικό καύσιμο και «χρήζει αναζήτησης αλλού». Η τεχνική ομάδα των οικογενειών ισχυρίζεται ότι εντόπισε ίχνη παλετοδεξαμενών μεταφοράς εύφλεκτων υλικών στον τόπο του δυστυχήματος.

Ένα δεύτερο σκέλος της ένστασης αφορά την ακεραιότητα των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με την τεχνική ομάδα, αρχεία από τα καταγραφικά της εταιρείας INTERSTAR Security άρχισαν να διαγράφονται χειροκίνητα δύο μέρες μετά το δυστύχημα. Μαζικές διαγραφές 1.836 αρχείων backup καταγράφηκαν λίγα λεπτά πριν την κατάσχεση στις 10 Φεβρουαρίου 2025 — σχεδόν δύο χρόνια μετά το συμβάν — ενώ σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, διαγραφές συνεχίστηκαν και μετά την κατάσχεση. Φωτογραμμετρική ανάλυση των βίντεο που κατατέθηκαν στη δικογραφία εντοπίζει γεωμετρικές αποκλίσεις στις διαστάσεις των πλατφορμών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ενώ ανακολουθίες στο ψηφιακό υδατογράφημα των αρχείων θέτουν υπό αμφισβήτηση την αυθεντικότητά τους.

Οι αιτούντες ζητούν επιστροφή της δικογραφίας στο στάδιο της ανάκρισης για πλήρη διερεύνηση του φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας, των αιτίων της πυρκαγιάς και της διαχείρισης των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας καλείται να αποφανθεί επί της ένστασης στην έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ένστασης όπως κατατέθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Επτά πρώην παραστρατιωτικοί νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ

01:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πηγές υπ. Δικαιοσύνης: «Η δικαστική αίθουσα των Τεμπών είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα»

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στο Ισραήλ για πιθανές παραχωρήσεις των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

01:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδική αντίδραση στη Wall μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

01:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την ακυρότητα του κατηγορητηρίου – «Να επιστραφεί η δικογραφία στο στάδιο της ανάκρισης»

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαψεύδει την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο Ντιέγκο Γκαρσία – Κάνει λόγο για «ισραηλινή προβοκάτσια»

00:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ήττα-«χαστούκι» στο δημοψήφισμα για τη Μελόνι - Εισαγγελείς τραγούδησαν το «Bella Ciao»

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καμμένο απορριμματοφόρο φαίνεται να μαζεύει σκουπίδια - Χαμός σε Δήμο του νησιού

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει τη χρήση βίας στα Στενά του Ορμούζ

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνει μητέρα

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Στους δρόμους στρατιώτες για την φύλαξη ισραηλινών στόχων

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: «Πέρασαν» με ονομαστική ψηφοφορία οι διατάξεις για τα ταξί

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ζήτημα ωρών ένα νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες στέλνονται στα Στενά του Ορμούζ - Σχέδιο κατάληψης του νησιού Χαργκ

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καθηγητής καταγγέλεται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μαθήτριας

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εντείνουν τα πλήγματα ακριβείας κατά στρατιωτικών στόχων του Ιράν

22:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Έμφοβο και αξιοθρήνητο» το δικαστήριο - Κυρανάκης: Ένα ρόλο παίζετε

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες στέλνονται στα Στενά του Ορμούζ - Σχέδιο κατάληψης του νησιού Χαργκ

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

19:54WHAT THE FACT

Η Αφρική «σκίζεται» στα δύο - Θα σχηματιστεί ένας νέος ωκεανός;

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στο Ισραήλ για πιθανές παραχωρήσεις των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καμμένο απορριμματοφόρο φαίνεται να μαζεύει σκουπίδια - Χαμός σε Δήμο του νησιού

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Παύση πέντε ημερών στις στρατιωτικές επιθέσεις ανακοίνωσε ο Τραμπ - Αρνείται ότι διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς η Τεχεράνη

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τον δύτη που αγνοείται

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

01:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την ακυρότητα του κατηγορητηρίου – «Να επιστραφεί η δικογραφία στο στάδιο της ανάκρισης»

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ