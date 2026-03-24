Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την ακυρότητα του κατηγορητηρίου

Κατά την έναρξη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη, συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και επιζήσαντες κατέθεσαν ένσταση ακυρότητας κατηγορητηρίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ζητώντας παράλληλα την απόσυρση της υπόθεσης από το ακροατήριο.

Η ένσταση στηρίζεται στα άρθρα 321 και 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και επικεντρώνεται σε ένα κεντρικό νομικό επιχείρημα: το κατηγορητήριο δεν προσδιορίζει επαρκώς την αιτία θανάτου 28 εκ των 57 θυμάτων, των οποίων τα σώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα σε θερμοκρασίες που εκθέσεις της δικογραφίας εκτιμούν στους 1.000 έως 1.200 βαθμούς Κελσίου.

Το κατηγορητήριο αποδίδει τους θανάτους στη μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και στις ηλεκτρικές εκκενώσεις που ακολούθησαν, χωρίς να εξηγεί τον μηχανισμό ανάπτυξης τέτοιων θερμοκρασιών. Ειδικά για την αγνοούμενη Εριέττα Μόλχο, ως αιτία θανάτου αναφέρεται η «πλήρης διάλυση των οργάνων του σώματός της» — διατύπωση που οι αιτούντες χαρακτηρίζουν επιστημονικά ανυπόστατη.

Οι αιτούντες επικαλούνται το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, συνταγμένο με τη συμμετοχή αξιωματούχων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, το οποίο περιγράφει τρία στάδια εξέλιξης της πυρκαγιάς — με κεντρική εστία «λίμνης καυσίμου» κάτω από το βαγόνι εστιατορίου που έκαιγε επί δύο ώρες. Ο ίδιος ο φορέας αναφέρει ότι η προέλευση της πυρόσφαιρας είναι συμβατή με εύφλεκτο πτητικό καύσιμο και «χρήζει αναζήτησης αλλού». Η τεχνική ομάδα των οικογενειών ισχυρίζεται ότι εντόπισε ίχνη παλετοδεξαμενών μεταφοράς εύφλεκτων υλικών στον τόπο του δυστυχήματος.

Ένα δεύτερο σκέλος της ένστασης αφορά την ακεραιότητα των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων. Σύμφωνα με την τεχνική ομάδα, αρχεία από τα καταγραφικά της εταιρείας INTERSTAR Security άρχισαν να διαγράφονται χειροκίνητα δύο μέρες μετά το δυστύχημα. Μαζικές διαγραφές 1.836 αρχείων backup καταγράφηκαν λίγα λεπτά πριν την κατάσχεση στις 10 Φεβρουαρίου 2025 — σχεδόν δύο χρόνια μετά το συμβάν — ενώ σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, διαγραφές συνεχίστηκαν και μετά την κατάσχεση. Φωτογραμμετρική ανάλυση των βίντεο που κατατέθηκαν στη δικογραφία εντοπίζει γεωμετρικές αποκλίσεις στις διαστάσεις των πλατφορμών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ενώ ανακολουθίες στο ψηφιακό υδατογράφημα των αρχείων θέτουν υπό αμφισβήτηση την αυθεντικότητά τους.

Οι αιτούντες ζητούν επιστροφή της δικογραφίας στο στάδιο της ανάκρισης για πλήρη διερεύνηση του φορτίου της εμπορικής αμαξοστοιχίας, των αιτίων της πυρκαγιάς και της διαχείρισης των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας καλείται να αποφανθεί επί της ένστασης στην έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ένστασης όπως κατατέθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.