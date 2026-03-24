Πηγές υπ. Δικαιοσύνης: «Η δικαστική αίθουσα των Τεμπών είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα»

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, η συγκεκριμένη δικαστική αίθουσα, είναι η μεγαλύτερη της χώρας.

Newsbomb

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν πρόκειται να αλλάξει ο χώρος διεξαγωγής της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών, ξεκαθαρίζουν πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι το συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» αποτελεί τον μεγαλύτερο διαθέσιμο δικαστικό χώρο στη χώρα.

Όπως σημειώνουν, η συνολική χωρητικότητα του χώρου — συμπεριλαμβανομένης της κύριας αίθουσας και των βοηθητικών χώρων — φτάνει τα 450 άτομα, υπερβαίνοντας εκείνη της αίθουσας τελετών του Εφετείου Αθηνών, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει από 350 έως 400 άτομα.

Σε ό,τι αφορά την εικόνα συνωστισμού που καταγράφηκε κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας, οι ίδιες πηγές αποδίδουν την ευθύνη στην κακή οργάνωση της προσέλευσης. Όπως αναφέρουν, θα έπρεπε η αστυνομία να είχε δώσει προτεραιότητα στην είσοδο των δικηγόρων και στη συνέχεια να επιτραπεί η είσοδος των υπολοίπων.

Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι ενώ είχαν δηλωθεί 250 δικηγόροι στο στάδιο της ανάκρισης, τελικά δημιουργήθηκαν 276 θέσεις, δηλαδή 26 περισσότερες από τις αρχικές ανάγκες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει, ενόψει της επόμενης δικασίμου, την αύξηση της χωρητικότητας της κύριας αίθουσας κατά 20 έως 25 επιπλέον θέσεις.

Σχόλια
