Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Έμφοβο και αξιοθρήνητο» το δικαστήριο - Κυρανάκης: Ένα ρόλο παίζετε

Αντιπαράθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών για τις συνθήκες που πραγματοποιείται η δίκη για τα Τέμπη

Οξεία επίθεση για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζ. Κωνσταντοπούλου σε παρέμβασή της στην ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον «Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Μεταφορών».

Στο επίκεντρο της κριτικής της βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδης, η κυβέρνηση συνολικά αλλά και οι δικαστές της υπόθεσης. Η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι «η αίθουσα που είχε προετοιμάσει ο πολύς κ. Φλωρίδης, που θα πρέπει να παραιτηθεί μετά από το σημερινό μπάζωμα της δίκης, ήταν μία αίθουσα μικρότερη από πάρα πολλές δικαστικές αίθουσες σε όλη την επικράτεια» ενώ το ποσό του 1,6 εκατ. που δόθηκε για το σκοπό αυτό «προφανώς» πήγε στις τσέπες κάποιων, ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Χαρακτήρισε μάλιστα «έμφοβο και αξιοθρήνητο» το δικαστήριο, το οποίο, με το που «ανέβηκε στην έδρα, είπε 'μη βιντεοσκοπείτε'.. Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ότι εκτελεί τα 'φιρμάνια' του Φλωρίδη [. . . ] . Διέκοπτε [. . .] και προφανώς επικοινωνούσε με το υπουργείο [. . .] Στη θέση του κ. Μητσοτάκη θα είχα ήδη παραιτηθεί. Στη θέση του κ. Φλωρίδη θα έψαχνα δικηγόρο, και στη θέση αυτών των δικαστών που ανερυθρίαστα προσπάθησαν να εκτελέσουν εντολές σε πείσμα αυτού που υπαγορεύει το κράτος δικαίου και η αρχή της δίκαιης δίκης, θα είχα καταγγείλει αυτές τις συνθήκες» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Βεβαίωσε ωστόσο, ότι «η Δικαιοσύνη στο τέλος θα επικρατήσει, η αλήθεια θα λάμψει, και αυτοί που πρέπει θα πάνε φυλακή και θα είναι μέρα μεσημέρι και τότε θα χαμογελάσουμε πολλοί».

Σχολιάζοντας την ομιλία της κας Κωνσταντοπούλου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης είπε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής. «Δεν έχετε καμία ειλικρίνεια μέσα σας.. Ένα ρόλο παίζετε» είπε, την ώρα που όλοι οι άνθρωποι «αντιλαμβανόμαστε ότι το κέντρο της προσοχής, το κέντρο αυτής της υπόθεσης, είναι οι συγγενείς των θυμάτων, είναι οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και κανένας άλλος. Κανένα πολιτικό πρόσωπο, κανένα πολιτικό κόμμα, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Ανέφερε επίσης ότι η Δικαιοσύνη προφανώς θα έρθει. Οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα, ανενόχλητα, χωρίς να αφήνουν κανέναν να τους τρομοκρατεί, όπως επιδιώκετε, χωρίς να αφήσουν κανέναν να δημιουργήσει χάος, χωρίς να αφήσουν κανέναν να καθυστερήσει κι άλλο τη δίκη, όπως έχετε επιχειρήσει τόσες πολλές φορές, είπε ο κ. Κυρανάκης απευθυνόμενος στην κα Κωνσταντοπούλου. Την οποία αποκάλεσε μάλιστα «αυταρχική νάρκισσο»: «Θέλει τα φώτα να είναι πάνω της, θέλει οι κάμερες να είναι πάνω, της θέλει τα μικρόφωνα να είναι μπροστά της. Αυτή είστε» είπε ο κ. Κυρανάκης.

Πηγή: ΑΠΕ

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καμμένο απορριμματοφόρο φαίνεται να μαζεύει σκουπίδια - Χαμός σε Δήμο του νησιού

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει τη χρήση βίας στα Στενά του Ορμούζ

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνει μητέρα

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Στους δρόμους στρατιώτες για την φύλαξη ισραηλινών στόχων

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: «Πέρασαν» με ονομαστική ψηφοφορία οι διατάξεις για τα ταξί

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ζήτημα ωρών ένα νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων της Ρωσίας

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες στέλνονται στα Στενά του Ορμούζ - Σχέδιο κατάληψης του νησιού Χαργκ

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καθηγητής καταγγέλεται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μαθήτριας

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εντείνουν τα πλήγματα ακριβείας κατά στρατιωτικών στόχων του Ιράν

22:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Έμφοβο και αξιοθρήνητο» το δικαστήριο - Κυρανάκης: Ένα ρόλο παίζετε

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

22:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Πλεύρη: Ανιστόρητο και επικίνδυνο το εμφυλιοπολεμικό του παραλήρημα

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συνεχίζει την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο – Νέος διάδρομος για τη Δυτική Πτέρυγα

21:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθεωτική υποδοχή στο Σαράγεβο (vid)

21:42LIFESTYLE

Πώς η Valerie Perrine γλίτωσε από το μακελειό της «οικογένειας Μάνσον» το καλοκαίρι του 1969

21:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρέβεζα: Νέο οπαδικό επεισόδιο και σύλληψη για ληστεία

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά και χάνουμε μια ώρα ύπνο

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνες Χαν: Παραιτήθηκε ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ και Ισραήλ: «Θα σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη απόψε»

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες στέλνονται στα Στενά του Ορμούζ - Σχέδιο κατάληψης του νησιού Χαργκ

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

21:42LIFESTYLE

Πώς η Valerie Perrine γλίτωσε από το μακελειό της «οικογένειας Μάνσον» το καλοκαίρι του 1969

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

23:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνει μητέρα

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: «Πέρασαν» με ονομαστική ψηφοφορία οι διατάξεις για τα ταξί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ