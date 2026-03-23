Εβδομάδα των Παθών, τα δύο πράγματα που δεν θέλει να ακούει ο Μητσοτάκης και το comeback της Τζάκρη

Εβδομάδα των… Παθών

Η εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας θυμίζει περισσότερο Μεγάλη Εβδομάδα χωρίς… Ανάσταση στον ορίζοντα. Και δεν είναι σχήμα λόγου. Ξεκινά με τη δίκη για τα Τέμπη, μέσα σε ένα εκρηκτικό σκηνικό όπου η σύγκρουση της Ζωή Κωνσταντοπούλου με τους δικαστές απειλεί να τινάξει στον αέρα όχι μόνο τη διαδικασία αλλά και το ίδιο το κύρος της. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου πέφτει φέτος μέσα σε μια ατμόσφαιρα πολιτικής υπερέντασης, με τις παρελάσεις να κινδυνεύουν να λειτουργήσουν περισσότερο ως πεδίο εκτόνωσης παρά ως στιγμή εθνικής ανάτασης. Στο φόντο, η «ωρολογιακή βόμβα» της νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2 μετρά αντίστροφα.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, δεν μιλάμε απλώς για άλλη μία υπόθεση, αλλά για έναν ακόμα κύκλο πολιτικής φθοράς. Και το κερασάκι; Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο τέλος της εβδομάδας, που για τον Νίκο Ανδρουλάκη μοιάζει περισσότερο με εσωκομματικό Γολγοθά παρά με ευκαιρία επανεκκίνησης. Η προσπάθεια του προέδρου Ανδρουλάκης για επαναφορά των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική δείχνουν ότι η εσωτερική περιδίνηση στο ΠΑΣΟΚ δεν εκτονώνεται, απλώς επιχειρείται αλλαγή του μετώπου. Και όλα αυτά ενώ η βενζίνη φλερτάρει επικίνδυνα με τα 2,5 ευρώ, ροκανίζοντας τα εισοδήματα και την υπομονή της κοινωνίας. Αν κάτι είναι βέβαιο, είναι πως αυτή η εβδομάδα δεν υπόσχεται λύτρωση. Μόνο περισσότερη ένταση, περισσότερα μέτωπα και μια αίσθηση ότι το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει χωρίς κανείς να ξέρει πού βρίσκεται το ταβάνι.

Τα δύο πράγματα που δεν θέλει να ακούει ο Μητσοτάκης

Όσο περίεργο κι αν σας ακούγεται, αυτή την περίοδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα στις συσκέψεις του Μεγάρου Μαξίμου δεν θέλει να ακούει δύο πράγματα: για ανασχηματισμό και για πρόωρες εκλογές. Οπότε ακόμα και οι πιο στενοί συνεργάτες του αποφεύγουν να θέτουν τέτοια ζητήματα παρουσία του προέδρου. Όταν βέβαια λείπει ο πρόεδρος από την Ηρώδου Αττικού 19 τότε οι περισσότεροι συζητούν μόνο για αυτά τα θέματα και στήνουν σενάρια επί σεναρίων τα οποία δεν ξέρω αν έχουν καμία ιδιαίτερη βαρύτητα αρχηγού απόντος...

Με ποια ονόματα παθαίνουν αναφυλαξία στο Μαξίμου;

Στο Μέγαρον δεν θέλουν να ακούν απολύτως τίποτα για τον Μάκη και τον Λευτέρη αν και για τους δύο έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία στην επικαιρότητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γρηγόρης Βάρρας ετοιμάζει ογκωδέστατο φάκελο (με έγγραφα και μέιλ που καίνε τον Βορίδη) τον οποίο θα προσκομίσει εις την δικαιοσύνη στη δική που θα γίνει για τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Όσο για τον Αυγενάκη η νέα υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση εμπορίας ανθρώπων και τους κουμπάρους του Κρητικού βουλευτή έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση το Μ.Μ. Τι να πρωτομαζέψει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Τον ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι «τι θα γίνει με τον Αυγενάκη;». Τι περιμένατε να απαντήσει ρε παιδιά; Τον έχει διαγράψει ήδη μια φορά...

Οι δύο πρώην υπουργοί που στάζουν φαρμάκι

Στη μαύρη λίστα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν μπει το τελευταίο διάστημα δύο πρώην υπουργοί του οι οποίοι όπου βρεθούν κι όπου σταθούν στάζουν φαρμάκι για την κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης έχει ένα μαύρο μπλοκάκι (είχε κι ο Σημίτης τέτοιο παλιά) και κατά καιρούς σημειώνει διάφορα ονόματα και βάζει δίπλα ένα Χ. Μάλιστα στο Μαξίμου πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένοι βουλευτές τροφοδοτούν και παραπολιτικές στήλες με διάφορες πληροφορίες εναντίον σημερινών υπουργών. Όπως μου λένε οι πήγες μου ο πρόεδρος σκέφτεται να τους αποκλείσει εντελώς από τα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και να προωθήσει νέους υποψήφιους στις περιφέρειές τους.

Και ο Μανώλης εν αναμονή αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ

Κι εκεί που λέγαμε ότι στο ΠΑΣΟΚ οι δελφίνοι είναι μόνο τρεις, ο Δούκας, ο Γερουλάνος και η Διαμαντοπούλου, μας προέκυψε κι άλλος εν αναμονή αρχηγός, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που βγαίνει μπροστά με το σύνθημα: «Όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ». Τελικά με την ατάκα αυτή ο Χάρης Δούκας έκανε σχολή υποψηφίων αρχηγών.

Το comeback της Θεοδώρας

Την είδηση των ημερών πάντως την έβγαλε η πασιονάρια της Πέλλας, η αγαπημένη μου Θεοδώρα Τζάκρη. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε αν θα επιστρέψει στη Χαριλάου Τρικούπη και είπε «όταν έχω κάτι να πω θα το πω». «Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω… » που έλεγε και το άσμα ασμάτων της τεράστιας Lady Άντζελας. Τα κόμματα έρχονται και παρέχονται αλλά η Τζάκρη παραμένει σταθερή αξία στην έδρα της Πέλλας. Προφανώς και την θέλει το ΠΑΣΟΚ αφού η Πέλλα βγάζει 3 έδρες: δύο της παίρνει η ΝΔ και μια την έχει σταθερά η Θεοδώρα με όποιο κόμμα κι αν κατέβει.

Μαθαίνω ότι στο ΠΑΣΟΚ θέλουν επίσης και την βουλευτή Βοιωτίας Γιώτα Πούλου η οποία βέβαια αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και μετακινήθηκε στο κόμμα Κασσελάκη αν και δεν έχει στεριώσει ούτε εκεί. Αν και η κυρία Πούλου είναι όπως λέμε «συριζογενής» αλλά από της 4 έδρες στη Βοιωτία της τρεις τις παίρνει η ΝΔ και τη μια η κυρία Πούλου. Άρα οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ είναι ορθάνοιχτες και για αυτήν.

Τα «μωρά» του Αλέξη

Ο Αλέξης Χαρίτσης αποχωρεί από την προεδρία της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς και μένει να δούμε πότε θα κάνει το μεγάλο άλμα προς το κόμμα Τσίπρα αλλά και ποιους θα πάρει μαζί του. Από βουλευτής δεν θα παραιτηθεί ακόμα για να μην σπάσει την Κ.Ο. και κατηγορηθεί από τους συντρόφους του. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους και όταν ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα. Άλλωστε τα πολιτικά τέκνα του Τσίπρα μετά την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν χωράνε πουθενά. Τζανακόπουλος, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος θα επιστρέψουν και αυτοί σύντομα στο μαντρί...

Ο Λοβέρδος εκτός χρόνου με απόλυτη συνέπεια

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ζήλεψε τη δόξα του θρυλικού ντράμερ των Led Zeppelin του Τζον Μπόναμ. Μέχρι να γίνει υπουργός της ΝΔ βαράει τα τύμπανα όπου βρεθεί κι όπου σταθεί. Τον πέτυχα στο Περιβόλι του Ουρανού με τον Στέλιο Διονυσίου. Η πλήρης απογοήτευση. Πρέπει να είναι ο μοναδικός ντράμερ που κυνηγάει το tempo και δεν το πιάνει. Ούτε με GPS δεν βρίσκει ρυθμό. Γέλασα με την καρδιά μου. Ο άνθρωπος δεν χάνει απλώς το tempo — το καταδιώκει και δεν το πιάνει ποτέ. Αν είχε μετρονόμο πρέπει να είχε εκραγεί το μηχάνημα. Αλλά τουλάχιστον ο άνθρωπος προσφέρει άφθονο γέλιο...

Ο Βαρουφάκης σαρώνει στην Τουρκία

Ο Γιάνης με ένα «ν» δίνει αντεθνικό ρεσιτάλ στις τουρκικές εφημερίδες. Σε συνέντευξή του στην τουρκική “Hurriyet” για Μέση Ανατολή λέει ότι κακώς έστειλε η Ελλάδα F16 και Belhara στην Κύπρο και χαρακτηρίζει ντροπιαστική την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. «Η Τουρκία έχει καταφέρει πολλά, η Ελλάδα τίποτα» λέει ο Γιάναρος. Μην ξεχάσετε να τον ψηφίσετε στις εκλογές να υπερασπιστεί την πατρίδα μας. Ψηφίστε τον γιατί αλλιώς θα μας τον πάρει ο Ερντογάν...

Το plan B του Κασσελάκη

Στα δημοσιoγραφικά πηγαδάκια ψιθυρίζεται έντονα ότι ο Στέφανος (ναι, ο Κασσελάκης) έχει αρχίσει να κοιτάζει το ταμπελάκι «επιστροφή στο παρελθόν» με ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λένε πως η πολιτική στην Ελλάδα τον έχει κουράσει τόσο, που αρχίζει να σκέφτεται σοβαρά το plan B: τα… βαπόρια.

Κάποιοι πιο κακεντρεχείς υποστηρίζουν ότι ήδη κάνει διερευνητικές βόλτες στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, θυμούμενος τις παλιές καλές εποχές που τα deals έβγαιναν πιο εύκολα από τις πολιτικές δηλώσεις.

Το σενάριο λέει ότι, αφού η πρωθυπουργική καρέκλα δείχνει (προσωρινά;) μακρινό όνειρο, ίσως τελικά να επιστρέψει εκεί που όλα ξεκίνησαν — για να ξαναχτίσει το δικό του ναυτιλιακό comeback, τύπου «ο Ωνάσης του 21ου αιώνα… σε reboot». Το μόνο ερώτημα που μένει είναι απλό: ποιος θα του δώσει δάνειο χωρίς εγγυήσεις για να ξαναμπεί στο λιμάνι; Ή μήπως τελικά… τα βαπόρια τον περιμένουν ήδη;

Η σειρά των δικογραφιών

Πολλή κουβέντα γίνεται για την επόμενη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το βέβαιο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει στον Άρειο Πάγο όπως φημολογείται αλλά ότι θα φτάσει είναι βέβαιο. Και είναι βέβαιο γιατί από αστυνομικές πηγές έχει γίνει γνωστός ο έλεγχος παλιών συνομιλιών και το περιεχόμενο αυτών στις οποίες υπάρχουν βουλευτές που υπερβαίνουν τα εσκαμμένα και ζητούν ρουσφέτια ενώ γνωρίζουν ότι δεν είναι νόμιμα.

Τώρα αν θα φτάσει πρώτα η συγκεκριμένη δικογραφία ή άλλες δεν είμαι σε θέση να σας πω καθώς οι προτεραιότητες καθορίζονται από τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου μελετώνται ενδελεχώς τα στοιχεία για να δοθεί το ΟΚ και να προχωρήσουν. Δεν θα με εκπλήξει πάντως αν πριν τους βουλευτές δούμε άλλα πράγματα όπως για παράδειγμα στελέχη και υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ να καλούνται για τις δέουσες εξηγήσεις και τα συναφή.

Κατάθεση φωτιά από Βάρρα

Κατά τα λοιπά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η κατάθεση Βάρρα αύριο στη δίκη του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων κ. Αθανασίας Ρέππα που κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού, υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ εξακολούθηση. Το κλίμα έχει βαρύνει επικίνδυνα μετά την αποκάλυψη του εγγράφου Βάρρα προς Βορίδη το οποίο ο τελευταίος δηλώνει ακόμα ότι δεν διάβασε ποτέ αλλά στο οποίο είναι κοινοποιούμενος ο κ. Μελάς ο οποίος είχε δηλώσει στην Βουλή ενόρκως ότι ο Βάρρας δεν έκανε ποτέ καμία πρόταση στον Βορίδη. Βέβαια το δικαστήριο ενδιαφέρεται για το θέμα που κατηγορούνται Μελάς και Ρέππα και εκεί υπάρχουν κάτι ωραία εσωτερικά έγγραφα όπου ο Βάρρας κατηγορεί το Μελά (τότε Αντιπρόεδρος) ότι κάνει «εξυπηρετήσεις» σε ΑΦΜ και πως παρά τις καταγγελίες που είχε λάβει δεν είχε κάνει τίποτα ενώ αντίθετα του έχει ζητήσει και το λόγο ως μη όφειλε για ελέγχους που είχαν διενεργηθεί. Το καλύτερο βέβαια είναι πως του επισημαίνει πως «η παρέμβαση εκ των υστέρων σε υποθέσεις που έχουν ήδη αποσταλεί εξέταση στην Δικαιοσύνη αποτελεί πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα». Προφανώς κάτι θα είχε στο νου του ο Βάρρας το οποίο θα μάθουμε αύριο.

Ενοχλεί

Η επιμονή του Μάκη Βορίδη να αφήνει υπονοούμενα και να κάνει σχόλια για την παραμονή Βάρρα στο Μαξίμου στη θέση του συμβούλου του πρωθυπουργού πληροφορούμαι ότι έχει αρχίσει να ενοχλεί. Και δεν ξέρω αν αυτή η ενόχληση θα μείνει στην ενόχληση αλλά θα έχει και άλλου είδους εξέλιξη.

Μια ακόμα δικογραφία ανοίγει

Κλείνουμε για σήμερα τα του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας ότι οι δικογραφίες δεν έχουν τελειωμό. Μαθαίνουμε λοιπόν εξ εγκύρου πηγής ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοίξει και νέα υπόθεση και καλεί ήδη μάρτυρες και συλλέγει στοιχεία και επεξεργάζεται στοιχεία. Η νέα υπόθεση αφορά στα περίφημα οικολογικά σχήματα όπου οι ψεύτικες επιδοτήσεις με ψεύτικα χαρτιά έχουν πάει σύννεφο. Στα οικολογικά σχήματα περιλαμβάνονται και τα βιολογικά όπου οι πέτσινες πιστοποιήσεις είχαν την τιμητική τους. Το ζουμί στα οικολογικά σχήματα είναι ότι κάποιοι έπαιρναν επιδοτήσεις με ψεύτικα παραστατικά και ότι είχε στηθεί ολόκληρη βιομηχανία χρήσης και παραγωγής από ΚΥΔ και εταιρίες δορυφόρους. Πάντως το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι εταιρίες πιστοποίησης που έδιναν μαϊμού πιστοποιήσεις για Βιολογικά έχασαν την άδειά τους για έξι μήνες και τώρα επανήλθαν να βγάζουν και πάλι πιστοποιητικά σα να μην συμβαίνει τίποτα ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε παραδεχτεί την ύπαρξη απάτης μετά παρέμεινε απολύτως σιωπηλό.

Υπάρχει μαγική συνταγή;

Πάμε τώρα όμως στην οικονομία του πολέμου όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Και δεν θα μας εκπλήξει αν το αμέσως επόμενο διάστημα ίσως και εντός του Απριλίου δούμε να αυξάνονται τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζα. Άλλωστε η κατάσταση που επικρατεί στις αγορές ομολόγων δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και πως να τα χαρακτηρίσει κάποιος καλά όταν η Βρετανία έφτασε να πληρώνει στην δεκαετία επιτόκιο 5% και η Γερμανία πάνω από 3% ενώ το ελληνικό δεκαετές ξεπέρασε το 3,9%. Και δεν είναι αυτά τυχαία καθώς ο πληθωρισμός λόγω ενεργειακού κόστους αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλη άνοδο.

Το ζήτημα όμως είναι πως όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή οικονομία επιδεικνύει ισχνή ανάπτυξη με τη Γερμανία να υποφέρει και τον κίνδυνο της ύφεσης να είναι πλέον αυξημένος. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν η συγκράτηση του πληθωρισμού που φαίνεται προτεραιότητα στην παρούσα φάση στη συνέχεια φέρει ένα βραχυκύκλωμα άνευ προηγουμένου στο οποίο οι Κεντρικές Τράπεζες θα πρέπει να βρουν τρόπο να ρίξουν φθηνό χρήμα στην αγορά χωρίς να καούν από τον πληθωρισμό. Υπάρχει όμως τέτοια μαγική συνταγή;

Βαρύ κλίμα

Δεν βλέπω να είναι και τόσο καλό το κλίμα για τις τράπεζες εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί έχουν πάρει είδηση ότι κάποια συγκεκριμένα συστήματα συνεχίζουν να διοχετεύουν το φόβο να σκάσουν εγγυήσεις του Ηρακλή λόγω του περιορισμού των δυνατοτήτων για τη διενέργεια πλειστηριασμών. Μόνο που το ζήτημα δεν είναι ακριβώς οι πλειστηριασμοί αλλά οι πρακτικές που ακολουθούνται από το σύστημα διαχείρισης των κόκκινων δανείων και οι οποίες οδηγούν σε προσφυγές στη δικαιοσύνη και βραχυκυκλώματα από δανειολήπτες που φτάνουν να βρίσκουν στα δικαστήρια το δίκιο τους.

Βαφτίζουν το κρέας ψάρι

Παρατήρησα πάντως με ενδιαφέρον τη σπουδή ορισμένων τραπεζών να απαντήσουν στην ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη προς τον Υπουργό Οικονομικών στην οποία ανέφερε πως «το τελευταίο εξάμηνο οι τράπεζες έχουν προχωρήσει, ουσιαστικά μονομερώς, δίχως τη ρητή συγκατάθεση των καταθετών, σε χρεώσεις 60 έως 80 λεπτών τον μήνα, με πρόσχημα δήθεν βασικά πακέτα λογαριασμών, με σκοπό να επιβάλλουν “τέλος εποχής” στη δωρεάν τήρηση καταθετικών λογαριασμών». Διαβάζοντας τις απαντήσεις των τραπεζών πάντως εγώ δεν πείστηκα από όλες και ειδικά από το γεγονός ότι ενεργοποιείται το πακέτο και αν το πάρεις είδηση το κόβεις. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία από το παρελθόν όπου σου έστελναν πιστωτική κάρτα στο σπίτι χωρίς να την έχεις αιτηθεί. Ειδικά εκεί στην Alpha πραγματικά με μπέρδεψε η αναφορά ότι όλα τα πακέτα της είναι ευθυγραμμισμένα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, και ότι οποιαδήποτε κατηγορία περί παράνομων χρεώσεων είναι άτοπη. Τι εννοούν οι ποιητές με το περί ευρωπαϊκού πλαισίου; Δεν υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα; Στην Εθνική δεν κατάλαβα. Απάντησαν κάτι;

Η θαυματουργή Beiersdorf

Πραγματικά αρχικά μπερδεύτηκα με την Beiersdorf Customer Supply GmbH Υποκατάστημα Ελλάδος γιατί βλέπω καμια δεκαριά καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ για τις οικονομικές καταστάσεις ανήμερα της φετινής Πρωτοχρονιάς και αφού την προηγούμενη είχε γίνει αναστολή καταχώρισης γιατί πολύ απλά η κατά τα λοιπά πολυεθνική δεν ήταν συνεπής με την υποχρέωσή της να δημοσιεύει εγκαίρως τα οικονομικά της στοιχεία. Μόνο που άμα ψαχτείς διαπιστώνεις ότι η μη δημοσίευση στοιχείων ήταν για κάμποσα χρόνια και όχι για ένα. Διαπίστωσα επίσης ότι η δημοσίευση είναι εις άπταιστον γερμανική ώστε αν κάποιος δεν την γνωρίζει να μην καταλάβει και τίποτα. Είμαστε τώρα για να δημοσιεύουμε στη χώρα που έχουμε δραστηριότητα;

Τα 85 εκ. στο παντελόνι για… εξορθολογισμό

Τελικά στη Novartis μάλλον όσα έγιναν δεν είχαν και καμία επίδραση. Διαβάζω λοιπόν ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 23.06.2025, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό 85.153.504,98 €), δια της μείωσης του αριθμού των μετοχών από επτά εκατομμυρία εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε μετοχές (7.967.845) σε τρία εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα εννέα μετοχές (3.178.559), ήτοι κατά τον αριθμό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι μετοχών (4.789.286) με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να κατέλθει στο ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ΕΥΡΩ και 0,02 (56.514.779,02 €) διαιρούμενο σε 3.178.559 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα επτά ΕΥΡΩ και εβδομήντα οχτώ λεπτών (17,78€) εκάστη.

Η Εταιρεία ισχυρίζεται ότι προχώρησε σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της με σκοπό τον εξορθολογισμό της κεφαλαιακής διάρθρωσης αυτής με επιστροφή μετρητών στον μέτοχο, όπως τα υπόλοιπά του αναφέρονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2023. Κοινώς ο μέτοχος έβαλε ζεστά και μετρητά 85 εκ ευρώ στην τσέπη για λόγους εξορθολογισμού. Εκεί με το 2023 μπερδεύομαι κάπως. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος ή θα επανέλθω με τις εξηγήσεις μου;

Προσδοκίες χωρίς αντίκρισμα

Στην Εθνική δημιούργησαν προσδοκίες για εξαγορά ή συμμετοχή στην Allianz και διέρρεαν μάλιστα ότι θα γίνονταν ανακοινώσεις στο τέλος Φεβρουαρίου. Όμως τελειώνει ο Μάρτιος και ουδέν νεότερο και από φαίνεται η υπόθεση δεν περπατάει για να απαντήσει η διοίκηση Μυλωνά στο κάζο που έπαθε από την εξαγορά της Εθνική Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς η οποία έκανε μεγάλο παιγνίδι στο bancassurance. Μαθαίνω δε ότι οι ερωτήσεις έπεσαν βροχή στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο και οι απαντήσεις δεν ικανοποίησαν.