Μπαζώνουν και τη δίκη

Το ξεκίνημα αυτής της δίκης δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια της αλητείας που βιώνουμε από τις 28 του Φλεβάρη του 2023

Νίκος Συρίγος

Στιγμιότυπο από την έναρξη της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη / Πηγή: Newsbomb, Χάρης Γκίκας

Σε οποιαδήποτε κανονική χώρα στον κόσμο, μετά το φιάσκο στο ξεκίνημα της δίκης των Τεμπών, ο υπεύθυνος θα είχε παραιτηθεί ή θα τον είχαν διώξει με τις κλωτσιές.

Στην Ελλάδα, ο Φλωρίδης μάλλον θα πάρει προαγωγή. Γιατί έφερε σε πέρας τη δουλειά που του ανατέθηκε. Να «μπαζωθεί» και η δίκη. Αν υπάρχει έστω ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι το σημερινό έγινε από λάθος εκτίμηση, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να κάνουμε εξαγωγή ηλιθίων και να πλουτίσουμε ως χώρα.

Ο Φλωρίδης- που έναν χρόνο πριν και ενάμιση εκατομμύριο μετά έλγες πως όλα είναι έτοιμα- «σαλαμοποίησε» τους γονείς και συγγενείς των θυμάτων, βάζοντας τους να καθίσουν στις θέσεις των κατηγορουμένων γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Η εκδικητικότητα του πιο σάπιου συστήματος στην Ιστορία του τόπου για αυτούς τους ανθρώπους είναι τόσο μεγάλη που από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, τους «δολοφονούν» καθημερινά.

Πότε μπαζώνοντας τον τόπο της τραγωδίας και πετώντας τα κόκκαλα των παιδιών τους σε χωράφια, πότε εμφανίζοντας και εξαφανίζοντας τα βίντεο της ντροπής, πότε βάζοντας τα τρολ να τους διασύρουν στο διαδίκτυο, πότε βάζοντας ασφαλίτες να τους παρενοχλούν και τώρα στοιβάζοντας τους εκεί που θα έπρεπε να κάθονται αυτοί που σκότωσαν τα παιδιά τους… ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ! ΤΙ ΝΤΡΟΠΗ!!!

Το ξεκίνημα αυτής της δίκης δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια της ΑΛΗΤΕΙΑΣ που βιώνουμε από τις 28 του Φλεβάρη του 2023. Εμπαιγμός, μπάζωμα, κοροϊδία και βιασμός της κοινής λογικής. Ο Φλωρίδης δεν έκανε λάθος. Εκτελεί σχέδιο. Θέλουν κλειστά στόματα και κλειστές πόρτες. Κι αφού μπάζωσαν τους νεκρούς τώρα θα μπαζώσουν και τους ζωντανούς.

Novibet
