Δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή στη διαδικασία για την 1η Απριλίου

Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα - συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς - θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Εν μέσω εντάσεων κι αντεγκλήσεων, η Έδρα αποφάσισε να διακόψει τη διεξαγωγή της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, για την 1η Απριλίου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος «Επειδή έχουμε συνθήκες λιποθυμίας εδώ, το δικαστήριο διακόπτει για την 1η Απριλίου, οπότε θα έχουμε πάρει καλύτερα μέτρα για εσάς».

«Δικά τους τα Τέμπη δικοί μας οι νεκροί το έγκλημα στο Τέμπη δε θα ξεχαστεί» φώναζαν από την πλευρά τους οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα.

Νωρίτερα, υπήρχαν έντονες αντιδράσεις κι ενστάσεις, τόσο από τους συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, όσο και των δικηγόρων υπεράσπισης και κατηγορίας, για την ακαταλληλότητα της αίθουσας.

Η αίθουσα στο «Γαιόπολις» της Λάρισας ήταν ασφυκτικά γεμάτη από νωρίς το πρωί, κι όπως αποδείχθηκε, δεν μπορούσε να φιλοξενήσει τον όγκο των ανθρώπων που ήταν διαπιστευμένοι να βρίσκονται εντός.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι οι συγγενείς των θυμάτων κάθονταν ακόμα και στο εδώλιο των κατηγορουμένων. Έτσι, μετά από όλα αυτά, η πρόεδρος αποφάσισε να διακόψει τη σημερινή, πρώτη συνεδρίαση για τη δίκη, ενώ

