H δίκη των Τεμπών στον διεθνή Τύπο - Πώς κάλυψαν την πρώτη μέρα

H πολυαναμενόμενη επί τρία χρόνια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, αναβλήθηκε για την 1η Απριλίου πριν καν ξεκινήσεi, εν μέσω εντάσεων για την επιλογή της αίθουσας στη Λάρισα.

Η δίκη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των διεθνών Μέσων Ενημέρωσης με μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία να έχουν εκτενή ρεπορτάζ, δίνοντας μία πρώτη εικόνα για την κατάσταση, τον αριθμό των κατηγορουμένων, τις κατηγορίες αλλά και τις ποινές κάθειρξης που αντιμετωπίζουν.

Η ολιγοήμερη αναβολή αποφασίστηκε μετά τις έντονες διαμαρτυρίες συγγενών θυμάτων και επιζώντων για το αδιαχώρητο μέσα στην επιλεγμένη αίθουσα.

Associated Press

Μετά από χρόνια θλίψης, ξεκινάει στην Ελλάδα η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία που σκότωσε φοιτητές, μεταδίδει μέσω του ανταποκριτή του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press

ABC News

Το ρεπορτάζ αναμετραδίδεται και από το αμερικανικό δίκτυο ABC News, εστιάζοντας στον τίτλο του στους 57 νεκρούς, οι περισσότεροι φοιτητές.

Reuters

Ξεκινάει στην Ελλάδα, η δίκη για τη σύγκρουση τρένων το 2023 με 57 νεκρούς, είναι ο τίτλος του Reuters

The Guardian

Ξεκινά η πολυαναμενόμενη δίκη για το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα

Independent

Στην Ελλάδα ξεκινάει η δίκη για τη σύγκρουση τρένων, όπου σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους φοιτητές.

