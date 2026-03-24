Τεχνικό πρόβλημα της USGS προκάλεσε ψευδείς ειδοποιήσεις για σεισμό σε ολόκληρη τη Βόρεια Καλιφόρνια

Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βόρεια Καλιφόρνια, όταν πολλαπλές ειδοποιήσεις για σεισμούς κινητοποίησαν τους κατοίκους — χωρίς όμως να υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας.

Λίγο πριν τις 22:00, το σύστημα ειδοποιήσεων του U.S. Geological Survey (USGS) κατέγραψε διαδοχικούς σεισμούς σε λιγότερο από ένα λεπτό, σε διαφορετικές περιοχές, από τα ανοιχτά του Bay Area μέχρι τα σύνορα με το Όρεγκον. Τα μεγέθη που εμφανίστηκαν κυμαίνονταν από 3.2 έως 3.8 Ρίχτερ.

Ωστόσο, πολύ γρήγορα άρχισαν να εμφανίζονται ασυνέπειες στα δεδομένα, οδηγώντας τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τεχνικό glitch — και όχι για πραγματική σεισμική δραστηριότητα.

Μέχρι αργά το ίδιο βράδυ, δεν υπήρχαν αναφορές για δονήσεις, ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ και το σύστημα «Did You Feel It?» της USGS δεν κατέγραψε ουσιαστική ανταπόκριση από το κοινό.

Αν και τέτοιου είδους λάθη είναι σπάνια, οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι τα αυτόματα συστήματα ενδέχεται περιστασιακά να δώσουν λανθασμένες ενδείξεις λόγω παρεμβολών ή τεχνικών προβλημάτων.

