Ελβετία: Εκλέχθηκε στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς να έχει θέσει ποτέ υποψηφιότητα και εξοργίστηκε

Μια απίστευτη ιστορία σημειώθηκε κοντά στη Λωζάνη, στην πόλη Prilly της Ελβετίας, κατά τη διάρκεια των δημοτικών εκλογών. Η 44χρονη Κλαούντια Κάστρο εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο χωρίς να έχει καν θέσει υποψηφιότητα.

Όπως μεταδίδει η Radio Télévision Suisse, όλα ξεκίνησαν ένα βράδυ του Ιανουαρίου, όταν μια γυναίκα επισκέφθηκε το συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρεί η Claudia Castro με τον σύζυγό της, Joel Castro. Τους ζήτησε να υπογράψουν μια αίτηση (petition) που ζητούσε περισσότερες θέσεις στάθμευσης στη γειτονιά.

Χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να ακολουθήσει, η 44χρονη υπέγραψε πρόθυμα την αίτηση, όπως και ο σύζυγός της, ο γιος τους και εργαζόμενοι της επιχείρησης, καταγράφοντας ονόματα, διευθύνσεις και ημερομηνίες γέννησης. Λίγες ημέρες αργότερα, ένας άνδρας επέστρεψε για να τους φωτογραφίσει, δήθεν για να ενισχύσει το αίτημα.

Ωστόσο, δύο μήνες αργότερα οι κάτοικοι του Prilly ανακάλυψαν ότι τα ονόματα και τα πρόσωπά τους βρίσκονταν σε εκλογική λίστα του Parti libéral-radical (PLR), ενός κεντροδεξιού κόμματος, για τις δημοτικές εκλογές της πόλης. Στις φωτογραφίες αυτές, τα πρόσωπά τους είχαν τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τα ρούχα τους είχαν αλλάξει ώστε να εμφανίζονται με πουκάμισο και σακάκι.

Αρχικά η Claudia Castro αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ. Όμως στις 8 Μαρτίου, ημέρα των εκλογών, διαπίστωσε ότι είχε εκλεγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο με σχεδόν 700 ψήφους, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Dauphiné Libéré.

«Δεν έχω ούτε χρόνο ούτε διάθεση να ασχοληθώ με την πολιτική»

Μιλώντας στη Radio Télévision Suisse δήλωσε: «Εξοργίστηκα. Δεν γνωρίζω τίποτα από πολιτική. Δεν έχω ούτε τον χρόνο ούτε τη διάθεση να ασχοληθώ».

Η ίδια κατηγορεί όσους εμπλέκονται για ανέντιμη πρακτική, ενώ ο σύζυγός της εκφράζει επίσης την οργή του:

«Βρεθήκαμε παντού χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Αν ήθελα να ανήκω στο PLR, θα είχα θέσει μόνος μου υποψηφιότητα».

Από την πλευρά του όμως το τοπικό PLR στο Prilly δίνει διαφορετική εκδοχή. Ο Tony Capuano, μέλος της τοπικής επιτροπής, υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο για αίτηση αλλά για διαδικασία που σχετιζόταν με το δημοτικό συμβούλιο: «Σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο για petition. Τους είχαμε ενημερώσει ότι αφορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν κάποιοι το παρεξήγησαν, λυπάμαι».

Η δημοτική διοίκηση που ενέκρινε τις υποψηφιότητες υποστηρίζει επίσης ότι δεν είναι αρμοδιότητά της να ελέγχει αν κάποιος κατάλαβε τι υπέγραψε.

Το ζευγάρι ζητά πλέον δημόσια συγγνώμη από το κόμμα. Η Claudia Castro καλείται τώρα να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την έδρα, αν θα συμμετάσχει ως ανεξάρτητη ή αν θα παραιτηθεί.