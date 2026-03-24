Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τα Γλυκά Νερά

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ανήλικης από την περιοχή των Γλυκών Νερών το απόγευμα της Δευτέρας (23/3).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 23/3/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Γλυκών Νερών Αττικής, η Αλεξάνδρα-Έλλη Κ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 24/3/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Αλεξάνδρα έχει ύψος 1,60μ, είναι αδύνατη, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκουλαρίκι στο κάτω χείλος και στο αριστερό φρύδι.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μωβ φόρμα, γκρι φούτερ ζακέτα, μαύρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε μαύρο σακίδιο πλάτης.

Για την εξαφάνιση της ανήλικης έχει κινητοποιηθεί η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ο.ΔΙ.Κ, την Ομάδα Διάσωσης Δέλτα και την ΕΟΔ Αττικής προκειμένου να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό της ανήλικης.

