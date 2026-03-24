Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου.
Στις 23/03/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ο Khogyani(επ.) Hilal Ahmad(ον.), 13
ετών, αφγανικής καταγωγής.
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 23/03/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Khogyani(επ.) Hilal Ahmad(ον.) έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρη μπλούζα.