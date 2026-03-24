Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 23/03/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων

ανηλίκων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ο Khogyani(επ.) Hilal Ahmad(ον.), 13

ετών, αφγανικής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 23/03/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Khogyani(επ.) Hilal Ahmad(ον.) έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρη μπλούζα.

