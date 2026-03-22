Συναγερμός για την εξαφάνιση 21χρονου από την Καλλιθέα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 21χρονου από την περιοχή της Καλλιθέας στις 12 Μαρτίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», στις 12 Μαρτίου 2026, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλλιθέας, Αττικής ο Βασίλης Λαμπροκωστόπουλος, 21 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Βασίλης Λαμπροκωστόπουλος, έχει ύψος 1.73 μ., είναι 90 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε ενώ φέρει τατουάζ στο πτερύγιο και το κάτω μέρος του αριστερού του αυτιού.





