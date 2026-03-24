Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο - Από το περιθώριο και το πεζοδρόμιο στην επανένταξη

«Να είμαστε κοντά σε ανθρώπους και να τους βοηθήσουμε να ξανασταθούν στα πόδια τους» είπε ο πρωθυπουργός  

Με τον 63χρονο Θεόφιλο, που εξασφάλισε κοινωνική κατοικία με ιδιαίτερα μειωμένο ενοίκιο και επανεντάχθηκε στην αγορά εργασίας μέσω των προγραμμάτων μέριμνας για τους πιο ευάλωτους πολίτες, συναντήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η στέγη εξασφαλίστηκε μέσω του προγράμματος «Κοινωνική Στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες στη Θεσσαλονίκη», μέσω του οποίου υλοποιήθηκε η ανακαίνιση 40 διαμερισμάτων που ανήκουν σε φορείς του ευρύτερου Δημοσίου αλλά δεν αξιοποιούνταν επί χρόνια, ακριβώς ώστε να διατεθούν για τις ανάγκες ανθρώπων που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της αστεγίας και σε θύματα έμφυλης βίας.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδύασε το εν λόγω πρόγραμμα με τη δράση «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», μέσω του οποίου το κράτος προσφέρει πολύμηνη επιδότηση εργασίας και ενοικίου, σε συνδυασμό με ψυχολογική και κοινωνική στήριξη.

Αυτά τα προγράμματα αξιοποίησε μεταξύ άλλων και ο Θεόφιλος κι έτσι έχει πλέον εργασία πλήρους απασχόλησης σε υπηρεσία του Δήμου και ταυτόχρονα διαμένει σε διαμέρισμα, ανακαινισμένο, ενεργειακά αναβαθμισμένο και πλήρως εξοπλισμένο από το πρόγραμμα, με προσιτό μίσθωμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην οποία συμμετείχε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο πρωθυπουργός είπε πως το πιο σημαντικό είναι ότι «δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους», που μπορεί να έχουν περάσει, για διάφορους λόγους, από δυσκολίες, να ξαναπατήσουν στα πόδια τους.

«Γιατί μας είχε απασχολήσει πολύ και στο παρελθόν το πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Θεόφιλος ανέφερε ότι το πρόγραμμα είναι υπέροχο, για τον λόγο ότι μπορείτε και βγάζετε από τον δρόμο ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη θέληση και μπορούν να επανενταχθούν.

Μάλιστα, εξιστόρησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν για να βρει εργασία, βιώνοντας συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

«Έφυγες από τον δρόμο, από τα υπνωτήρια, έχεις μια σταθερή δουλειά και μπορείς να ξαναδείς το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Όλοι αξίζουν σε αυτή τη ζωή μια δεύτερη ευκαιρία. Και η δική μας δουλειά είναι αυτοί που θέλουν να την αρπάξουν -γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να μην θέλουν-, αλλά αυτοί που θέλουν σίγουρα να αρπάξουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, να είμαστε κοντά τους και να τους βοηθήσουμε να ξανασταθούν στα πόδια τους», του είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου που ήταν αδρανή προτού αξιοποιηθούν ως κοινωνικές κατοικίες.

«Χαίρομαι γιατί αυτό είναι πρόγραμμα το οποίο φαίνεται ότι έχει και ζήτηση αλλά μπορούμε ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε -και αυτό νομίζω ότι είναι το εξαιρετικά θετικό- και ακίνητα τα οποία υπό άλλες περιπτώσεις δεν θα ήταν αξιοποιήσιμα, έτσι ώστε να τα διαθέσουμε σε ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Γιατί γίνεται μονίμως αυτή η συζήτηση και με τα κλειστά ακίνητα του Δημοσίου. Να τι κάνουμε. Είναι το πρώτο παράδειγμα. Να πω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αγκαλιάσει το πρόγραμμα. Η πρόκληση τώρα είναι διαρκώς να βρίσκουμε και περισσότερα ακίνητα τα οποία να μπορούν να ενταχθούν. Και βέβαια, νομίζω ότι όσο υπάρχει μια διαδικασία τόσο μπορούμε να μαζεύουμε και ακίνητα και από άλλους φορείς, και ο Δήμος της Αθήνας κάνει και αυτός τα βήματά του. Και να ενθαρρύνω και εδώ και την Αθήνα να κινηθεί ακόμα πιο γρήγορα ώστε να μπορέσει να αναλάβει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Και τελικά ωφελημένος είσαι εσύ που έχεις ένα ωραίο ζεστό σπίτι», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις η εργασία των συνταξιούχων, χωρίς μείωση της σύνταξης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Θεόφιλος έθεσε τον «ηλικιακό ρατσισμό» τον οποίο, όπως είπε, βιώνουν στην αγορά εργασίας άνθρωποι που επιθυμούν αλλά δεν μπορούν να βρουν εργασία.

«Στο υπνωτήριο έχω γνωρίσει άλλους ανθρώπους οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους ο καθένας μας έχει βρεθεί στο περιθώριο και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και σήμερα και όσο καιρό ήμουν στο πεζοδρόμιο, ήταν να μπορέσουμε να επανενταχθούμε. Γιατί όποια και να είναι η ηλικία μας, υπάρχουν 50ρηδες, υπάρχουν 60 και κάτι σαν και εμένα, δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα δουλειά γιατί υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός», είπε.

«Γι’ αυτό το πρόγραμμα “55-67” των Δήμων είχε τόσο μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη απορρόφηση, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά είδαμε και εκεί ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πραγματική όρεξη για δουλειά», σημείωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος ανέδειξε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δώσει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να εργάζονται χωρίς να περικόπτεται η σύνταξη τους, καταβάλλοντας απλώς μία ασφαλιστική εισφορά που εν τέλει αυξάνει τη σύνταξή τους.

«Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει είναι να δίνουμε τη δυνατότητα πια και σε συνταξιούχους να δουλεύουν χωρίς να τους παρακρατούμε τη σύνταξη. Δηλαδή, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που ακόμα είσαι παραγωγικός. Και όταν με το καλό θα βγεις στη σύνταξη, μπορεί να θέλεις να συνεχίζεις να δουλεύεις και να εισπράττεις τη σύνταξή σου, χωρίς να σου την περικόπτουμε, να έχεις το συμπληρωματικό εισόδημα, να φορολογείσαι για αυτό, αλλά να μην τιμωρείσαι ντε και καλά επειδή επιλέγεις να δουλέψεις μετά την ηλικία της συνταξιοδότησης», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

