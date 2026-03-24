Κικίλιας: Η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία– 56 εκατ. ευρώ για τη συγκράτηση των τιμών στα εισιτήρια

Ο Βασίλης Κικίλιας μίλησε για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα Στενά του Ορμούζ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για «στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση σε άλλη μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα» έκανε λόγο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με τα 4 μέτρα οικονομικής στήριξης, ύψους 300 εκ. ευρώ.

«Ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί, είναι ένας πόλεμος, ενώ πλέον έχουμε περάσει και σε χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους, υποδομές κλπ» δήλωσε ο κ. Κικίλιας επισημαίνοντας: «Οπότε, προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν. Ειλικρινώς, κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Ωστόσο, προετοιμαζόμαστε και η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Η ακτοπλοΐα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνικό τουρισμό, με τις υπηρεσίες και την οικονομία. Οι τομείς αυτοί αφορούν μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας. Εμείς, πέρυσι ανασχέσαμε τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων- μειώνοντας 50% τα λιμενικά τέλη και δώσαμε 27 εκατομμύρια ευρώ στον κλάδο. “Δούλεψε” αυτό, καθότι και αυξήσεις δεν είχαμε πέρυσι και με τον ανταγωνισμό της αγοράς φτάσαμε σε εκπτώσεις μέχρι και 32% στα εισιτήρια, στις καμπίνες, στα αυτοκίνητα».

«Για αυτό και ο Πρωθυπουργός», όπως σημείωσε ο Υπουργός, «προχώρησε στις χθεσινές ανακοινώσεις, μετά από πολλές συζητήσεις που είχαμε από νωρίς με τον κλάδο της ακτοπλοΐας, προκειμένου να μη μετακυλιστεί το κόστος στις οικογένειες και στους Έλληνες που θα ταξιδέψουν. Όπως ανακοίνωσε, λοιπόν, χθες ο Κ. Μητσοτάκης, δίνουμε άμεσα 56 εκατομμύρια ευρώ από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, τις οποίες μέχρι σήμερα επωμίζονταν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και πρόσθεσε: «Δώσαμε 27 εκ. πέρυσι, 56 εκ. φέτος και αυτό για να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Φέτος είναι μια άλλη συνθήκη, δεν είναι φυσιολογική η κατάσταση, είναι πόλεμος και δεν ξέρει κανείς πότε θα τελειώσει. Θα πάμε με ψυχραιμία και βήμα-βήμα. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε άμεσα σε δηλώσεις για 300 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν στην αγορά, προκειμένου να στηριχθεί ο κόσμος και οι επαγγελματίες. Μου επιτρέπετε, όμως, να πω ότι το πιο σημαντικό για εμάς είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας που βρίσκονται εκεί».

Όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας έχουν χτυπηθεί 27 πλοία διαφόρων σημαιών, ενώ σήμερα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 138 ελληνόκτητα και ελληνικής σημαίας πλοία, ενώ 11 πλοία ελληνικής σημαίας είναι εντός του Περσικού Κόλπου και 2 στον Κόλπο του Ομάν, σημειώνοντας ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία του Θαλάμου Επιχειρήσεων με τα πλοία αυτά, προκειμένου «να ενημερωνόμαστε και να δίνονται οδηγίες σύμφωνα με την κατάσταση η οποία επικρατεί».

Ο κ. Κικίλιας κατέληξε υπογραμμίζοντας: «Για μία ακόμη φορά, η ελληνική κυβέρνηση, δια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αποδεικνύει ότι στις κρίσεις στηρίζει την ελληνική κοινωνία, παίρνοντας καίριες αποφάσεις. Αυτή τη στήριξη έχει ανάγκη και ζητά ο Έλληνας πολίτης και η ελληνική κοινωνία. Ζητάει ασφάλεια, ζητάει μία οργανωμένη, σοβαρή και υπεύθυνη αντιμετώπιση σε όλα αυτά τα θέματα. Χωρίς καμία αμφιβολία, ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος έχει εγγυηθεί σε όλα αυτά τα κρίσιμα βήματα αυτή την προσπάθεια».

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
