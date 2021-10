Ευελιξία, προστασία και οικονομία: Το τρίπτυχο της ασφάλισης οχήματος στη νέα καθημερινότητα

Στις μέρες μας, το όχημά μας αποτελεί κατά κάποιον τρόπο το δεύτερο σπίτι μας, μιας και συνήθως περνάμε καθημερινά αρκετές ώρες μέσα σε αυτό.

Είναι το «εργαλείο» εκείνο που διευκολύνει τη ζωή μας, βοηθώντας μας να ζούμε νέες εμπειρίες και να μειώνουμε τις αποστάσεις.

Πώς μπορούμε να απολαμβάνουμε όμως κάθε μέρα άνεση και ασφάλεια στις μετακινήσεις μας; Ποιες είναι οι επιλογές που θα μας προσφέρουν φέτος προστασία, premium κάλυψη και έξτρα προνόμια; Το «κλειδί» στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ευελιξία και μία ματιά στα προγράμματα ασφάλισης οχήματος «Auto Protect», για να βρούμε τον συνδυασμό καλύψεων, που ταιριάζει στις ανάγκες μας και το budget μας. Ιδού, λοιπόν, όσα αξίζει να γνωρίζουμε.

Γιατί το «value for money» είναι σημαντικό και για το όχημά μας

Την εποχή που διανύουμε, τα έξοδα και οι υποχρεώσεις μας «τρέχουν» οπότε, οι περισσότεροι από εμάς αναζητούμε τις πιο “value for money” επιλογές σε κάθε τομέα της ζωής μας και δη, σε εκείνους που αφορούν στις καθημερινές μας μετακινήσεις. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, το πρόγραμμα Αuto Protect Classic μπορεί να αποδειχθεί ένας σημαντικός «σύμμαχός» μας. Διότι συνιστά μία προσιτή λύση για την κάλυψη της υποχρεωτικής από τον Νόμο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης του Ιδιωτικής Χρήσης Αυτοκινήτου ή και Μοτοσικλέτας, σε προνομιακή τιμή. Ο λόγος που αναφερόμαστε στο πρόγραμμα Αuto Protect Classic ως μία αξιόπιστη value for money λύση, έχει να κάνει με το ότι πρόκειται για ένα οικονομικό πακέτο που προσφέρει μία σειρά από προεπιλεγμένες καλύψεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία του οχήματός μας, αλλά και τη δική μας, όπως η αποκατάσταση ζημιών από ανασφάλιστο όχημα και η εγγύηση ασφαλίστρου, καθώς και σημαντικές προαιρετικές καλύψεις, όπως νομική προστασία, προσωπικό ατύχημα οδηγού και θραύση κρυστάλλων.

To έξτρα που κάνει τη διαφορά στην ασφάλιση του οχήματός μας

Για εμάς που είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί και ψάχνουμε πάντα το κάτι παραπάνω, ειδικά όταν στη «ζυγαριά» βρίσκεται η ασφάλεια και η προστασία της οικογένειάς μας, η λέξη «έξτρα» μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ασφάλιση του οχήματός μας. Θέλουμε έξτρα προστασία, έξτρα κάλυψη και έξτρα προνόμια και σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις μας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το πρόγραμμα Auto Protect Extra είναι το ιδανικό για εμάς. Διότι πρόκειται για ένα ασφαλιστικό πακέτο που ήρθε για να μας «λύσει τα χέρια», αφού καλύπτει και έκτακτους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν, όπως φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιά ή κλοπή. Μεταξύ άλλων δε, περιλαμβάνει νομική προστασία σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ μας καλύπτει προαιρετικά και στην περίπτωση θραύσης κρυστάλλων.

Οι premium επιλογές που μας προσφέρουν επιπλέον κάλυψη

Για όλους εμάς που ανησυχούμε συχνά μήπως συμβεί κάτι στο όχημά μας, ενώ την ίδια ώρα θέλουμε να είμαστε απαλλαγμένοι από περιττό στρες, μιας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα εμπόδια δεν μπορούν να λείπουν από την καθημερινότητά μας, υπάρχει λύση και δεν είναι άλλη από το πακέτο Αuto Protect Premium. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης οχήματος προσφέρει επιπλέον των καλύψεων των άλλων πακέτων, σε ανταγωνιστικές τιμές και την κάλυψη των ιδίων ζημιών του αυτοκινήτου (μικτή ασφάλιση), συνεπεία τόσο ατυχήματος, όσο και κακόβουλων ενεργειών ή και ζημιές του συνεπεία κλοπής του. Όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα έχει και σημαντικά οφέλη για καινούργια οχήματα, αξίας έως και 50.000 ευρώ.

Τα προνόμια που δεν γίνεται να προσπεράσουμε

Ακόμη και αν μέχρι σήμερα δεν έχουμε βρει το πακέτο ασφάλισης που ταιριάζει σε εμάς και το όχημά μας, πάντως, μία σύντομη «περιήγηση» στα προνόμια που μας προσφέρουν τα προγράμματα Auto Protect της Εθνικής Ασφαλιστικής, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις οδικές μας μετακινήσεις, προσφέροντάς μας έναν έξυπνο και ευέλικτο συνδυασμό πλήθους καλύψεων με προσιτό κόστος. Επιπλεον, τα προνόμια δεν σταματούν εδώ αφού, επιλέγοντας το πρόγραμμα Auto Protect που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες μας, μπορούμε να απολαμβάνουμε μια σειρά από επιπλέον οφέλη: Από την άμεση έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την καταβολή του αντίστοιχου ασφαλίστρου για το πρόγραμμα Auto Protect Classic, μέχρι γρήγορο προασφαλιστικό έλεγχο για τα προγράμματα Auto Protect Extra και Premium και από την ευελιξία ως προς τη διάρκεια ασφάλισης -με επιλογή τρίμηνης, τετράμηνης, εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας ασφαλιστηρίου συμβολαίου- μέχρι την αυτόματη πληρωμή ασφαλίστρων μέσω διαδικτύου, την οργανωμένη εξυπηρέτηση σε περίπτωση ατυχήματος, τη φροντίδα ατυχήματος, την τοπική ρυμούλκηση, την παροχή οδικής βοήθειας (προαιρετική κάλυψη), την κάλυψη ζημιάς του οχήματός μας από ανασφάλιστο όχημα, την εγγύηση ασφαλίστρου -σε περίπτωση μέχρι και δύο ατυχημάτων το χρόνο, από υπαιτιότητά μας- και άλλα.

Αν λοιπόν, η ασφάλεια και η προστασία στις καθημερινές μας μετακινήσεις αποτελεί το ζητούμενο για εμάς και αυτή τη σεζόν, μπορούμε να επιλέξουμε την βέλτιστη Auto Protect λύση. Τα βήματα είναι απλά και σύντομα: Μιλάμε με τον ασφαλιστικό μας διαμεσολαβητή, επισκεπτόμαστε τη σχετική ιστοσελίδα, τα υποκαταστήματα της Εθνικής Ασφαλιστικής ή ένα από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, ενημερωνόμαστε αναλυτικά και επιλέγουμε το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες μας… και φεύγουμε για νέες οδικές οδηγικές εμπειρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ασφάλισης της Εθνικής Ασφαλιστικής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης +302130318189 (από Ελλάδα και εξωτερικό) ή 18189 (από Ελλάδα) ή να επισκεφθείτε τον εταιρικό ιστότοπο: www.ethniki-asfalistiki.gr