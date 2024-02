Η Nespresso στην Ελλάδα μέσα σε μια 10ετία αύξησε το ποσοστό ανακύκλωσης κάψουλας από 1,4% σε 32%!

Η Nespresso παρουσίασε τους στόχους της για βιωσιμότητα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31/01 στο Ελληνικό.

Η Nespresso στοχεύει στο Net Zero παγκοσμίως έως το 2035, στην Ελλάδα το ταξίδι προς ένα zero waste μέλλον έχει ήδη ξεκινήσει.

Ανακυκλώνοντας 1 στις 3 κάψουλες που εισάγονται στη χώρα

Την τελευταία 10ετία η Nespresso έχει δημιουργήσει το δικό της σύστημα ανακύκλωσης καψουλών αλουμινίου στην Ελλάδα, όπου καφές και αλουμίνιο διαχωρίζονται με τον πρώτο να γίνεται βελτιωτικό εδάφους και το δεύτερο να ανακυκλώνεται για δημιουργία νέων αντικειμένων. Ξεκινώντας από το 2014, με ένα ποσοστό 1,4% η Νespresso κατάφερε να αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης σε 32%, μέσω μιας ισχυρής επικοινωνιακής στρατηγικής αλλά και καινοτόμων υπηρεσιών όπως το recycling from home, όπου οι κάψουλες δίνονται για ανακύκλωση κατά την παραλαβή της online παραγγελίας.

Το ταξίδι για Zero Waste Nespresso Boutiques μόλις ξεκίνησε!

Κάνοντας το επόμενο βήμα στην κυκλική οικονομία, η Nespresso εγκαινίασε τον Οκτώβριο του 2023 το πρόγραμμα “ A Zero Waste Journey” στα πλαίσια της παγκόσμιας δέσμευσής της για ένα net zero μέλλον όπου τίποτα δεν πάει χαμένο. Με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας στην Ελλάδα, οι Boutiques του Κολωνακίου και της Γλυφάδας μετασχηματίστηκαν με στόχο τη σωστή διαχείριση αποβλήτων. Πλέον, πέρα από τις χρησιμοποιημένες κάψουλες των πελατών, όλα τα υλικά των Boutiques όπως χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί συλλέγονται και οδηγούνται προς ανακύκλωση. Ακόμα και τα υπολείμματα τροφής οδηγούνται προς κομποστοποίηση, ενώ τα μη ανακυκλώσιμα υλικά προς ενεργειακή αξιοποίηση.

Ο Αντώνης Αυγερόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Nespresso Hellas, δήλωσε: «Στη Nespresso πιστεύουμε ότι ένα net zero μέλλον είναι το μόνο μέλλον και γι’ αυτό στοχεύουμε στο καθαρό μηδέν παγκοσμίως έως το 2035, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί καθώς αντικατοπτρίζει μια 30ετή δέσμευση της Nespresso για βιωσιμότητα. Είμαστε περήφανοι για ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ακόμα περισσότερα τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Το νέο πρόγραμμα “A Zero Waste Journey” της Nespresso στην Ελλάδα στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος στη χώρα εγκαινιάζοντας ένα νέο μέλλον όπου τίποτα δεν θα πηγαίνει χαμένο!»

Στα πλαίσια της στήριξής της Nespresso σε μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις, στην εκδήλωση ήταν προσκεκλημένοι ως ομιλητές και δύο στρατηγικοί συνεργάτες της εταιρίας, όπου μαζί με τον Αντώνη Αυγερόπουλος συζήτησαν για την επόμενη μέρα της κυκλική οικονομίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στη συζήτη συμμετείχε ο Σταύρος Τσομπανίδης από την Phee, με την οποία η Nespresso δημιούργησε coasters από ανακυκλωμένο καφέ, καθώς και ο Στέφανος Καμπέρης από το Staramaki, ένα καινοτόμο ελληνικό καλαμάκι σίτου το οποίο διατίθεται στα σημεία Nespresso on the go.

