Το Suzuki Vitara έγινε και ηλεκτρικό

Η Suzuki περνά στο στάδιο της πλήρους ηλεκτροκίνησης παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο e Vitara, το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής. Η ιαπωνική εταιρεία επιχειρεί μία ισχυρή είσοδο στα ηλεκτρικά SUV, με έναν συνδυασμό τεχνολογίας, πρακτικότητας και αυθεντικού off-road χαρακτήρα, που αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της εδώ και δεκαετίες.



Σχεδιασμένο με τη φιλοσοφία «High-Tech & Adventure», το e Vitara διατηρεί την στιβαρή εμφάνιση ενός πραγματικού SUV, ενώ παράλληλα υιοθετεί σύγχρονα στοιχεία ενός BEV: μεγάλοι τροχοί, μακρύ μεταξόνιο και μια καμπίνα με έντονη ψηφιακή υπογραφή, χάρη σε νέα οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και πιο περιπετειώδη διαμόρφωση στην κονσόλα και τις επενδύσεις των θυρών.

