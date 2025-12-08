Peugeot: Σκέψεις για επιστροφή στα μικρά αυτοκίνητα
Η Peugeot φαίνεται να επανεξετάζει σοβαρά την παρουσία της στα μικρά, προσιτά αυτοκίνητα πόλης, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας «E-car».
Πρόκειται για ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει την ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων με περιορισμένες τεχνολογικές απαιτήσεις, επαναφέροντας τη βιωσιμότητα σε μια κατηγορία που σχεδόν εξαφανίστηκε τα τελευταία χρόνια.
