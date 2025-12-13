«Φουλ επίθεση» ΣΥΡΙΖΑ σε Πιερρακάκη μετά τα χθεσινά «συγχαρητήρια»

Ο Σωκράτης Φάμελλος τον καλεί να εφαρμόσει ευρωπαϊκή πολιτική στα μερίσματα - «Θα βάλει φωτιά στην ήπειρο»... προειδοποιεί ο Παύλος Πολάκης

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Φουλ επίθεση» ΣΥΡΙΖΑ σε Πιερρακάκη μετά τα χθεσινά «συγχαρητήρια»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Πυρ ομαδόν εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του υπ. Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, μία ημέρα αφού του έδωσε συγχαρητήρια για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Η Κουμουνδούρου βρέθηκε στη δύσκολη θέση ανάμεσα στο να κινηθεί ανάμεσα στη «θεσμική ευγένεια» ως πρώην κυβερνητικό κόμμα, ή να επιτεθεί από τα αριστερά με σκοπό να μη δώσει τα λιγότερα δυνατά περιθώρια ελιγμών στην κυβέρνηση.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, ήδη από την εκλογή του κ. Πιερρακάκη έσπευσε να δηλώσει ότι η εκλογή Πιερρακάκη είναι μεν θετική εξέλιξη, αλλά έθεσε ορισμένους όρους ώστε η θητεία του να μην είναι ευεργετική μόνο για τους ισχυρούς της Ευρώπης.

Στη χθεσινή του ομιλία στη Βουλή για την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό όμως, έγινε πολύ πιο συγκεκριμένος, αλλά και επιθετικός, κατηγορώντας μάλιστα τον Κυριάκο Πιερρακάκη για τοξικότητα. «Εμείς σας λέμε συγχαρητήρια για την εκλογή σας στην προεδρία του Eurogroup. Και σας λέμε, όμως, ταυτόχρονα ότι η εκλογή αυτή πρέπει να συνδυαστεί με την υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της χώρας μας και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών», ανέφερε αρχικά, για να συνεχίσει:

«Ποιες πολιτικές θα ακολουθήσετε; Θα υποκλιθείτε στο άρμα της Γερμανίας και στις πολιτικές Ντάισελμπλουμ, που χρεοκόπησαν την πατρίδα μας, μαζί με κυβερνήσεις στις οποίες ανήκε και η Νέα Δημοκρατία; Ή θα ακολουθήσετε πολιτικές που άκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και παρέδωσε το 2018 μια χώρα έξω από μνημόνια; Και με απόθεμα, για να μπορεί να κάνει «πάρτι» ο κ. Μητσοτάκης, με τα συμφέροντα που υπηρετεί και εσείς υπηρετείτε», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πολιτικές που θα κληθεί να χαράξει ως πρόεδρος του Eurogroup, ζητώντας του να απαντήσει τι κατεύθυνση θα πάρει, ενώ τον κάλεσε να εφαρμόσει στην Ελλάδα την ευρωπαϊκή πολιτική για τα μερίσματα.

Είπε συγκεκριμένα:

«Όμως, ως πρόεδρος του Eurogroup, θα πρέπει να μας πείτε και κάτι ακόμα. Θα ακολουθήσετε την ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία προτρέπει τις ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν τα φορολογικά βάρη στους πολίτες και τους έμμεσους φόρους;

»Ή θα συνεχίσετε μια πολιτική, η οποία πήρε την Ελλάδα το 2019, με 17 δισ. ευρώ ΦΠΑ και σήμερα, με εσάς στην προεδρία του Eurogroup, έχει 29 - 30 δισ. ευρώ.

»Αυξήσατε τους έμμεσους φόρους, και μιλάω για τον ΦΠΑ, τον πιο άδικο φόρο για την κοινωνία, 12 με 13 δισ. ευρώ. Τι θα κάνετε λοιπόν; Ως πρόεδρος του Eurogroup, θα πιέζετε τον υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας να μειώσει το φορολογικό βάρος και τους έμμεσους φόρους; Γι’ αυτό πρέπει να απαντήσετε σήμερα κ. Πιερρακάκη. Μη γελάτε, αυτό είναι το ζήτημα».

Επιμονή στα μερίσματα

Ο κ. Φάμελλος έθεσε μετ' επιτάσεως το θέμα των μερισμάτων, ζητώντας από τον Κυριάκο Πιερρακάκη να εφαρμόσει ευρωπαϊκή πολιτική στην Ελλάδα. «Και, επίσης, να μας πείτε αν είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική στη χώρα μας, 1500 πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας με κέρδη 4 δισ. ευρώ - και αναφέρομαι στα μερίσματα - να φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι καλή κοινωνική πρακτική;», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Σας το είπαμε πολύ απλά, 4 δισεκατομμύρια τα μερίσματα χιλίων πεντακοσίων ΑΦΜ να τα φορολογήσουμε από κοινού. Θέλετε να μην ακολουθήσετε τη δική μας πρόταση, που λέμε να μπουν στον φορολογικό συντελεστή; Ωραία, να πάμε με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Θέλετε να γίνουμε Ευρώπη; Τώρα, εδώ εμείς θα καταθέσουμε αύριο τροπολογία. Να πάμε στον μέσο όρο της Ευρώπης, αφού ηγείστε στο Eurogroup. Να γίνουμε Ευρώπη λοιπόν, να φορολογήσουμε τα μερίσματα που είναι 4 δισεκατομμύρια με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να έχουμε έσοδα»

Πολάκης: Πρέπει να αποτύχει, θα βάλει φωτιά στην ήπειρο!

Σε πολύ πιο έντονο μήκος κύματος κινήθηκε από την πλευρά του ο βουλευτής Χανίων, και πρώην υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του δηλώνει ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης πρέπει να αποτύχει στο έργο του στο Eurogroup καθώς, όπως τονίζει «θα βάλει φωτιά στην ήπειρο».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Πολάκης περιγράφει την πολιτική πορεία του Κυριάκου Πιερρακάκη από την ΠΑΣΠ και το ΠΑΣΟΚ όπου ήταν συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, μέχρι την ένταξη στη ΝΔ στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη. Οι αναφορές του κατά την αφήγηση δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικές για τον υπ. Οικονομικών, για τον οποίο λέει ότι «τακίμιασε» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά που ήταν στην «αυλή» του Ευάγγελου Βενιζέλου, ενώ τον κατηγορεί ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας «τρελάθηκε στις απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους, σε εταιρείες που φτιάχνονταν πριν λίγες μέρες» και ότι όταν ήταν υπ. Παιδείας υλοποίησε «τον διακαή πόθο του γιάπικου δαπιταριού για ιδιωτικά πανεπιστήμια».

«Τώρα τον έκανε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρόεδρο του EUROGROUP καθώς ΠΡΟΦΑΝΩΣ δέχθηκε να είναι το πειθήνιο όργανο της Ευρωπαϊκής ελίτ στα μετρά που θα συνεχίσει να λαμβάνει εναντίον της Ρωσίας για να συνεχίζουν να στηρίζουν το Ζελένσκι!!
Έγινε γιατί δέχτηκε να κάνει αυτά που δεν δέχτηκε ο Βέλγος ομόλογος του που ήταν η αρχική επιλογή του ΕΛΚ!
ΑΥΤΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ!![...]
Φυσικά λοιπόν και πρέπει να ΑΠΟΤΎΧΕΙ στο έργο του γιατί θα βάλει φωτιά στην ήπειρο!! TΕΛΕΙΑ ΤΕΛΟΣ!», καταλήγει η ανάρτηση-φωτιά του Παύλου Πολάκη ο οποίος τον κατηγορεί επίσης για «προσκόληση σε ισχυρούς» και για «ιδεολογική οσφυοκαμψία».

