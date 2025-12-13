Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα τις επόμενες τρεις Κυριακές - Ποια δεν θα ανοίξουν αύριο

Ανοιχτά θα λειτουργήσουν τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του χριστουγεννιάτικου εορταστικού ωραρίου. Παρ’ όλα αυτά, προκύπτει μια σημαντική αλλαγή της τελευταίας στιγμής, καθώς ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος αποφάσισε να διαφοροποιηθεί από τον αρχικό προγραμματισμό.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) γνωστοποίησε ότι τα κρεοπωλεία δεν θα ανοίξουν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή τους προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ο πρωτογενής τομέας δέχεται διαρκή πίεση και υποβαθμίζεται συστηματικά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους ζωής για τους πολίτες και επηρεάζει άμεσα ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων.

Όπως τονίζεται, οι κρεοπώλες αποτελούν τον κρίσιμο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην πρωτογενή παραγωγή και τον καταναλωτή και βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες λανθασμένων πολιτικών και χειρισμών, οι οποίοι επιβαρύνουν το κόστος διαβίωσης και αγνοούν τη σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία. Για τον λόγο αυτό, δηλώνουν τη συμπαράστασή τους σε κάθε ειρηνική κινητοποίηση που στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και ειδικότερα του κρέατος.

Η ΠΟΚΚ καλεί όλα τα σωματεία και τις ενώσεις-μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την πρωτοβουλία, κρατώντας κλειστά τα καταστήματά τους την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ημέρα έναρξης του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων 2025.

Πώς θα λειτουργήσουν τα υπόλοιπα καταστήματα

Την ίδια στιγμή, τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετήσουν κανονικά το καταναλωτικό κοινό τόσο την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου όσο και τις επόμενες δύο Κυριακές του εορταστικού ωραρίου, στις 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Βάσει του προτεινόμενου χριστουγεννιάτικου ωραρίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά περισσότερες ώρες τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 16:00 ή 18:00, ανάλογα με την ημέρα. Κλειστά θα είναι τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων (25 και 26 Δεκεμβρίου), καθώς και την Πρωτοχρονιά.

Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο καταστημάτων