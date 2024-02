Η πρώτη έκθεση τροφίμων και ποτών της χρονιάς η οποία γιόρταζε φέτος τα 10 χρόνια συνέπειας στο ελληνικό τρόφιμο έλαβε χώρα από το Σάββατο 03 έως και την Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου, στο MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ.

Η 10η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition μέσα σε ένα τριήμερο κατάφερε να συγκεντρώσει αγοραστές κι από τις 5 ηπείρους, να παρουσιάσει περισσότερα από 2.000 premium προϊόντα που εντυπωσίασαν με την ποιότητα, την καινοτομία και την συσκευασία τους, να υποδεχθεί περισσότερους από 10.000 επισκέπτες και να κλείσει για άλλη μια χρονιά με θετικό πρόσημο σε ότι αφορά την ανταπόκριση επισκεπτών και εκθετών.

Στα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν την 1η ημέρα της Έκθεσης, παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού κος Ιωάννης Βρούτσης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κος Σταύρος Κελέτσης, η Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφέρειας Αττικής κα Αγγελάκη Δήμητρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κος Κωνσταντίνος Γαλάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κος Τσέτσιλας Δημήτρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Φίλιας Ανδρέας και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφέρειας Κρήτης κος Τζεδάκης Σταύρος.

Στόχος οι εμπορικές συμφωνίες

Στην 10η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition 2024 συμμετείχαν περισσότερες από 300 εταιρείες και επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή και την εμπορία τροφίμων και ποτών, καθώς και 50 εκπρόσωποι εταιρειών από την ελληνική και διεθνή αγορά τροφίμων. Σε ότι αφορά την επισκεψιμότητα καταγράφηκαν περισσότεροι από 10.000 επαγγελματίες της εστίασης, του χονδρικού εμπορίου, και του ξενοδοχειακού κλάδου.

Στο πλαίσιο της 10ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 1.000 B2B ραντεβού στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Buyers Square με επιχειρηματίες από την Σιγκαπούρη, τον Καναδά, την Γαλλία , την Γερμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και φυσικά με εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων και μεγάλων αλυσίδων όπως Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Market In, The Mart, ANEDIK SA - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, κανάλια διανομής και εταιρείες εξαγωγών, όπως AK INTERNATIONAL, P&P PROKOPIOU TRADING LTD, GREEK FOODTALES , SAS CHORIO - KALIOS , allesOlive Feinkosthandel e.K., WAL MART LTD και πολλές ακόμη επιχειρήσεις.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Στο stage του «Μαγειρεύουμε Ελλάδα», ο Head Chef Κώστας Μπουγιούρης υποδέχθηκε το Γιώργο Τσαπάρα και μαζί με διακεκριμένους συναδέρφους τους πραγματοποιήσαν 20 γαστρονομικά δρώμενα από τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ν. Αιγαίου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Επιμελητήριο Σερρών, ενώ βραβευμένοι chef όπως οι Αλέξανδρος Κοσκινάς, Μιχάλης Μάρθας, Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Νίκος Πολιτάκος, Μιχάλης Ζάχαρης, Γιάννης Γιαννίτσας, Κυριακή Φωτοπούλου, Νάντια Μακρυγιάννη, Φαίδρα Μαυροειδή Σβάνα, Λένα Καρέλου, Χάρης Ζευγούλης και Πάνος Ζαρέντης παρουσίασαν μοναδικά signature πιάτα και τεχνικές μαγειρικής.

Παράλληλα, στην ενότητα Food Expert Stories παρουσιάστηκαν workshops σε σύγχρονες θεματικές όπως η βιωσιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού, η ετοιμότητα των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση κρίσεων, οι σύγχρονες πρακτικές marketing , οι πιστοποιήσεις τροφίμων καθώς και panel συζήτησης με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών από το χώρο της εστίασης, του management, του marketing και των επιχειρήσεων.

Τέλος, την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου απονεμήθηκαν οι τιμητικές πλακέτες στους εκθέτες που στηρίζουν με την συμμετοχή τους την έκθεση και τα 10 χρόνια λειτουργίας της, η τιμητική πλακέτα στην τιμώμενη για φέτος Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία παρέλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μπάνε Πρέλεβιτς καθώς και τα βραβεία ποιότητας και γεύσης Athens Fine Food Awards (AFFA) 2024.