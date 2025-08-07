Υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει πως συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το Φθινοπωρινό Τετράμηνο 2025 με έναρξη σπουδών 6 Οκτωβρίου 2025.

ΚΟΜΒΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών στους τομείς των Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής, με 29 προγράμματα συνολικά – εκ των οποίων τα 13 αποκλειστικά στην Κύπρο. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία όπως Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Βιολογικές Επιστήμες, Βιοïατρικές Επιστήμες, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Διατροφή – Διαιτολογία κ.α.

ΤΗΕ World University Rankings by Subject 2025: Medical and Health

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 501+ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη των Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο admit@euc.ac.cy

Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025