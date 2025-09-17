Chief Human Resources Officer στην Κaizen Gaming o Βασίλης Γαβρόγλου

Η Kaizen Gaming συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον ελκυστικούς εργοδότες της Ευρώπης, πιστοποιημένη ως μία από τις «Fortune’s 100 Best Companies to Work for™ in Europe 2024»

Newsbomb

Chief Human Resources Officer στην Κaizen Gaming o Βασίλης Γαβρόγλου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες GameTech παγκοσμίως, ανακοινώνει την ένταξη του Βασίλη Γαβρόγλου στη θέση του Chief Human Resources Officer. Με περισσότερους από 2.700 εργαζομένους σε 19 χώρες, 40 και πλέον εθνικοτήτων, ο νέος επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Kaizen Gaming αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και επέκτασης του παγκόσμιου αποτυπώματος της εταιρείας.

Έμπειρο στέλεχος με περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς καριέρας σε κλάδους όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, ο τραπεζικός και ο συμβουλευτικός τομέας, ο Βασίλης Γαβρόγλου κατείχε προηγουμένως τη θέση Chief Human Resources Officer στον όμιλο Sunlight Group Energy Storage Systems. Στο παρελθόν έχει επίσης διατελέσει HR Executive Director στον όμιλο ΟΤΕ, και Group HR Strategy Director στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του London School of Economics.

Ο CEO της Kaizen Gaming, Γιώργος Δασκαλάκης, δήλωσε σχετικά: «Η δύναμη της Kaizen Gaming ήταν πάντα οι άνθρωποί της και η φροντίδα τους είναι το βασικότερο συστατικό για την επιτυχία μας μακροπρόθεσμα. H διατήρηση αυτής της κουλτούρας που έχει κάνει την Kaizen Gaming να ξεχωρίζει, καθώς συνεχίζει να μεγαλώνει, είναι από μόνη της μία σημαντική πρόκληση. Ο Βασίλης είναι ένας ηγέτης με βαθιά εμπειρία στην ανάπτυξη ταλέντου και στα μεγάλα έργα μετασχηματισμού. Η ένταξή του στη διοικητική μας ομάδα, είμαι βέβαιος, θα μας βοηθήσει να είμαστε σταθερά ένα περιβάλλον που προσελκύει και αναπτύσσει κορυφαία ταλέντα, ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στις προκλήσεις της διεθνούς μας επέκτασης, καθώς στοχεύουμε στην κορυφή του κλάδου μας διεθνώς».

Ο νέος Chief Human Resources Officer, Βασίλης Γαβρόγλου, ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της Kaizen Gaming, μιας εταιρείας που όχι μόνο καινοτομεί σε επίπεδο τεχνολογίας, αλλά έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες για να εργάζεται κανείς σε διεθνές επίπεδο. Η ταχεία επέκταση της εταιρείας σε νέες αγορές και η διεθνής παρουσία του ανθρώπινου δυναμικού μας φέρνει προκλήσεις που απαιτούν προσαρμοστικότητα, ενιαίες διαδικασίες και καινοτόμες λύσεις. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ένα περιβάλλον που επενδύει στους ανθρώπους, με υψηλά επίπεδα δέσμευσης και έμφαση στην ανάπτυξη ταλέντου και να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών HR, ώστε να στηρίξουμε το όραμα της Kaizen Gaming για βιώσιμη καινοτομία και παγκόσμια ανάπτυξη».

Η Kaizen Gaming συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον ελκυστικούς εργοδότες της Ευρώπης, πιστοποιημένη ως μία από τις «Fortune’s 100 Best Companies to Work for™ in Europe 2024». Το 2024 επίσης, αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ανάμεσα στα «Best Workplaces in Tech» στην Ελλάδα, αριθμεί περισσότερους από 700 μηχανικούς λογισμικού σε έξι τεχνολογικά κέντρα και πάνω από 90 ευέλικτες ομάδες που αναπτύσσουν πρωτοποριακά προϊόντα online gaming. Το Kaizen Campus στην Αθήνα προσφέρει ένα σύγχρονο, συνεργατικό περιβάλλον εργασίας με εγκαταστάσεις όπως αμφιθέατρο, αίθουσες εκπαίδευσης και χώρους αναψυχής, συμβάλλοντας στη διαρκή ανάπτυξη και ευημερία των εργαζομένων.

Λίγα λόγια για την Kaizen Gaming

H Kaizen Gaming αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες GameTech διεθνώς. Με επίκεντρο την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο την καλύτερη και την πιο αξιόπιστη εμπειρία διαδικτυακού παιχνιδιού.

Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία με το brand Betano σε πολυάριθμες αγορές της Ευρώπης, της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής, αλλά και της Αφρικής, ενώ απασχολεί περισσότερους από 2.700 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η Kaizen Gaming έχει βραβευτεί ως κορυφαίος παίκτης στην παγκόσμια βιομηχανία του sports betting και online gaming. Στις διακρίσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται τα επτά τρόπαια σε μία μόνο χρονιά στα EGR Operator Awards 2024, που αποτελούν ακόμα μία παγκόσμια πρωτιά.

Για περισσότερες πληροφορίες: Kaizen Gaming

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Καματερό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

13:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Chief Human Resources Officer στην Κaizen Gaming o Βασίλης Γαβρόγλου

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στις φλόγες η Γάζα: 150 «στόχους» χτύπησε το Ισραήλ - «Γιατί σκοτώνετε παιδιά που κοιμούνται;»

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Παρακολοθούμε στενά το «Πίρι Ρέις» - Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Στις 16 Οκτωβρίου η δίκη του 50χρονου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του

13:16ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η νέα συμπαραγωγή της Nova «CAFE 404» σε επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες!

13:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Το Καποδιστριακό ανοίγει παράρτημα στην Κύπρο – Αυτά είναι τα 5 Τμήματα

13:09ΕΘΝΙΚΑ

Πηγές από το Πεντάγωνο: Δεν συνδέεται η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το «Πίρι Ρέις»

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Χρησιμοποιούν τον ΕΟΠΥΥ για ψηφιακή απάτη - Τα τρία σημεία για να την αντιληφθείτε

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

13:06Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σχεδόν 2 μονάδες πήρε η ΝΔ στα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ - Με παραίτηση απειλούν 13 δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας για την απολιγνιτοποίηση

13:02LIFESTYLE

 «Μάθε ό,τι μπορείς για τη μελαχρινή» - Όταν ο Μπιλ Κλίντον φλέρταρε ανοιχτά την κοπέλα του Τσάρλι Σιν - Το σκάνδαλο Λεβίνσκι ήρθε μετά

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Περού: 900 τουρίστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Μάτσου Πίτσου λόγω διαδηλώσεων - 1.400 έχουν απομακρυνθεί

12:45ΚΟΣΜΟΣ

«Νέες εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε», δηλώνει η χήρα του Γιούλια

12:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου απαντά στην αμφισβήτηση και στους «υπερδικαστές» για Τέμπη: «Να δικάζετε ψύχραιμα, ανεξάρτητα, χωρίς πιέσεις, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους»

12:33MEETING POINT

Η Θεσσαλονίκη, οι δημοσκοπήσεις και τα κυοφορούμενα κόμματα

12:25ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΘΕΟΝΗ προσφέρει καθαρό νερό και χαμόγελα στα σχολεία 9 νησιών

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 11χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Μυστηριώδης ιός» σε επιχειρηματικό συνέδριο αρρωσταίνει 20 άτομα

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Καματερό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

13:09ΕΘΝΙΚΑ

Πηγές από το Πεντάγωνο: Δεν συνδέεται η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το «Πίρι Ρέις»

11:13ΥΓΕΙΑ

Ιατρική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη: Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που μένει έγκυος με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

13:06Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σχεδόν 2 μονάδες πήρε η ΝΔ στα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ - Με παραίτηση απειλούν 13 δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας για την απολιγνιτοποίηση

22:49ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρτι Porta Potty»: Συγκλονίζει η Ουκρανή που βρέθηκε ετοιμοθάνατη στο Ντουμπάι - «Ανήκεις σε εμάς, θα κάνουμε ό, τι θέλουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ