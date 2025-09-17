Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ ξανά στο γήπεδο με την ΠΑΕ Κηφισιά για 3η χρονιά

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, επενδύοντας διαχρονικά στον αθλητισμό και αναδεικνύοντας τις αξίες που το διέπουν, ανακοινώνει την ανανέωση, για τρίτη συνεχή χρονιά, της χορηγικής συνεργασίας του με την ΠΑΕ Κηφισιά. Η ομάδα της Κηφισιάς αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου STOIXIMAN SUPER LEAGUE, για την περίοδο 2025-2026.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων με κύριο όχημα το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει, για ακόμη μια φορά, ότι η στήριξη στον αθλητισμό αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της εταιρικής της φιλοσοφίας. Η ανανέωση της συνεργασίας με την ΠΑΕ Κηφισιάς δεν αποτελεί απλώς μια χορηγική σχέση, αλλά έναν ουσιαστικό δεσμό κοινών αξιών που αναδεικνύει το πάθος για τον αθλητισμό και προωθεί την ομαδικότητα και το αθλητικό ιδεώδες.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 569.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ, και το premium μ. Artisan Water, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».