Πώς η Generali φροντίζει να είμαστε κάθε μέρα ασφαλείς ακόμα και στον δρόμο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η καθημερινότητα στην πόλη μάς έχει μάθει να λειτουργούμε με ταχείς ρυθμούς, ακολουθώντας μια γνώριμη σειρά κινήσεων. Από το πρωινό ξύπνημα μέχρι τη στιγμή που θα μπούμε στο αυτοκίνητο για να πάμε στο γραφείο, η ρουτίνα, όπως και η διαδρομή, είναι δεδομένη. Ξέρουμε πού να στρίψουμε, ποιο φανάρι αργεί περισσότερο και ποια παράκαμψη θα μας γλιτώσει από λίγα λεπτά καθυστέρησης.

Και όμως, όσο καλά και αν ξέρουμε τον δρόμο, τίποτα δεν μπορεί να μας προετοιμάσει απόλυτα για το απρόοπτο. Γιατί αυτή τη μία στιγμή που μπορεί κάποιος να μην προσέξει αρκετά, μία απλή κίνηση αρκεί για να προκληθεί μία - έστω και μικρή - σύγκρουση. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί το χτύπημα να μην είναι σοβαρό, αλλά δεν γίνεται να μην προκληθεί αναστάτωση .

Τότε είναι που χρειάζεται λογική, ψυχραιμία και πρακτικές λύσεις και εκεί ακριβώς είναι που η κατάλληλη ασφάλεια αυτοκινήτου θα κάνει αυτό που πρέπει: θα είναι δίπλα μας φροντίζοντας μας με τον καλύτερο τρόπο.

Το πρόγραμμα που μας «σώζει» και οι κινήσεις-ματ

Για την περίπτωση, λοιπόν, που θα συμβεί κάτι αναπάντεχο στον δρόμο, το θέμα είναι να έχουμε φροντίσει εγκαίρως για την απόκτηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ασφάλισης αυτοκινήτου που θα μας προσφέρει άμεση φροντίδα και αποζημίωση, ή απλούστερα να το Speed On της Generali.

Όσο για το πώς διαχειριζόμαστε την κατάσταση σε περίπτωση ατυχήματος, πρώτη μας κίνηση είναι να καλέσουμε τη Φροντίδα Ατυχήματος της Generali που λειτουργεί 24/7 για να κάνουμε τη δήλωση ατυχήματος. Μέσα από το κινητό μας έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία του οχήματος της Φροντίδας σε real-time ώστε να γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα φτάσει.

Εφόσον διαθέτουμε ανάλογη κάλυψη στο ασφαλιστήριό μας, και κριθεί αναγκαίο να μεταφερθεί το όχημά μας για επισκευή, αναλαμβάνει και πάλι, το Speed On. Δηλαδή, οι άνθρωποι της Οδικής Βοήθειας το μεταφέρουν αυτοκίνητο σε συνεργείο με το οποίο συνεργάζεται η Generali, με τα έξοδα να είναι απευθείας πληρωμένα από την Εταιρεία.

Επιπλέον, για τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, υπάρχει η πρόβλεψη για την μετακίνησή σου μετά το συμβάν προκειμένου να φτάσεις στον προορισμό σου. Σε συνεργασία με την Uber το ταξί θα σε πάει εκεί που θέλεις σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω τροχαίου ή μηχανικής βλάβης.

picture2.jpg

Στήριξη πάντα και παντού

Τα απρόοπτα που μπορεί να συναντήσουμε στο δρόμο μάς μαθαίνουν πολλά: πώς να αντιδρούμε σε καταστάσεις ανάγκης, πώς να κρατάμε την ψυχραιμία μας, αλλά και πώς να φροντίζουμε για την ασφάλειά μας. Φυσικά, το να νιώθουμε ασφαλείς δεν σταματά στη διαδικασία της φροντίδας μετά από ένα ατύχημα, αλλά περιλαμβάνει τον τρόπο οδήγησης και τη συμπεριφορά μας στην άσφαλτο. Η ασφάλεια αυτοκινήτου της Generali μάς μαθαίνει να προστατευόμαστε καθημερινά μέσα από μία μόνο υπηρεσία, το My Drive, η οποία ενεργοποιείται με την απόκτηση του προγράμματος Speed On.

Τόσο απλά και φιλικά, μπορούμε να ανακαλύψουμε συμβουλές για τη δική μας ασφάλεια και των γύρω μας, ενώ, παράλληλα, μαθαίνουμε χρήσιμα tips ώστε να εξοικονομούμε καύσιμα προστατεύοντας την τσέπη μας, αλλά και το περιβάλλον. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, το δικό μας «μπράβο» έρχεται από την εφαρμογή My Drive που μας προσφέρει επιβραβεύσεις, αλλά και επιπλέον εκπτώσεις, σύμφωνα με το πόσο ασφαλής είναι ο τρόπος που οδηγούμε.

Στο σημείο αυτό να πούμε πως ο υπολογισμός ασφάλιστρων αυτοκινήτου γίνεται εύκολα μέσα από το site της Generali. Το calculator μπορεί να μας πληροφορήσει για το κόστος της προσωπικής μας ασφάλισης, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εισάγουμε τα στοιχεία του Ι.Χ μας και κάποιες επιπλέον πληροφορίες που θα ζητηθούν.

Ο άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα μας

Όταν μιλάμε, όμως, για ασφάλεια αυτοκινήτου και εν γένει ασφάλεια στον δρόμο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικός είναι ο ασφαλιστικός σύμβουλος, ο άνθρωπος στον οποίο μπορούμε να απευθυνόμαστε όταν έχουμε ανάγκη ή απορίες και να εκφράζουμε τις σκέψεις ή τους προβληματισμούς μας.

Στην περίπτωση της Generali ξέρουμε πως, ανάμεσα στους 3.500 εξειδικευμένους ασφαλιστικούς της συμβούλους, υπάρχει εκείνος που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι πραγματικά έχεις ανάγκη -όχι μόνο όταν μιλάμε για φροντίδα ατυχήματος. Δηλαδή, υπάρχει εκείνος που είναι σε θέση να σε κατευθύνει για να καταλήξετε από κοινού στο ασφαλιστικό πρόγραμμα που σου ταιριάζει καλύτερα και που είναι εκεί για σένα ό,τι και αν συμβεί.

picture3.jpg

Όταν αναζητάμε μια ολοκληρωμένη ασφάλεια αυτοκινήτου που προστατεύει εσένα, τους υπόλοιπους οδηγούς στον δρόμο, αλλά και το αυτοκίνητό μας ως περιουσιακό στοιχείο, είναι σημαντικό να έχουμε επενδύσει στο κατάλληλο πρόγραμμα και να έχουμε κάποιον που είναι πάντα δίπλα μας. Άλλωστε, η ασφάλεια είναι τρόπος ζωής και αυτό μας το μαθαίνει η Generali. Με το πρόγραμμα Speed On και τις 3 διαφορετικές εκδοχές του, είμαστε σίγουροι πως κάθε στιγμή, σε κάθε μικρή ή μεγάλη διαδρομή, έχουμε δίπλα μας όλα όσα χρειαζόμαστε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μάθε περισσότερα εδώ!

